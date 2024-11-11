Польща хоче альянсу з Британією та Францією для допомоги Україні після перемоги Трампа, — ЗМІ

Дональд Туск сподівається об'єднати зусилля з Великою Британією, Францією, країнами Північної Європи та Балтії, аби не допустити капітуляції Києва у разі припинення допомоги від США.

Польща стурбована можливим впливом перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США на українську обороноздатність. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує створити альянс із країнами Європи, які підтримуватимуть Україну та не допустять її капітуляції в разі скорочення допомоги від Сполучених Штатів, повідомляє The Times.

Днями прем'єр-міністр Польщі проведе зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорюватимуть можливі наслідки повернення Трампа на пост президента США в січні 2025 року на військову підтримку для України, повідомляється в матеріалі видання.

Журналісти зазначають, що Велику Британію, Францію та Польщу європейські дипломати вважають ключовими партнерами, які здатні не допустити ослаблення та капітуляції України. Тому Дональд Туск прагне створити новий альянс із партнерами, бо "сформований політичний ландшафт" і вірогідна угода між Путіним і Трампом є серйозним викликом для всіх, пишуть журналісти.

"Ми інтенсивно координуватимемо співробітництво з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче ослаблення чи навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", — заявив Туск.

Повідомляється, що крім Великої Британії та Франції польський прем'єр планує залучити до майбутньої співпраці країни Північної Європи та Балтії.

На думку авторів матеріалу, прагнення Дональда Туска до створення нового альянсу говорить про поширення серед європейських лідерів тривоги через можливу мирну угоду між США та РФ, внаслідок якої Україна може втратити території та вимушено набути нейтрального статусу. Прем'єр-міністр Польщі зазначає, що такий сценарій є для Польщі неприйнятним.

Ініціатива польського прем’єра демонструє тривогу європейських лідерів, що мирна угода між США та Росією може означати втрату територій України або примушення її до нейтралітету. У цьому контексті Туск наголошує, що Польща не потерпить сценарію, де Україна ослабне або навіть зазнає капітуляції, адже це стало б суттєвою загрозою для Польщі та її національних інтересів.

Нагадаємо, 9 листопада Дональд Туск заявляв у інтерв'ю Polskie Radio, що після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа США можуть найближчими місяцями надіслати Україні декларацію з датою припинення вогню та гарантіями безпеки. За словами прем'єр-міністра Польщі, Європі відтепер необхідно більше самостійно дбати про свою безпеку.

Крім того, 11 листопада ЗМІ писали, що Трамп хоче посадити Україну та Росії за стіл переговорів у перший день після інавгурації. Перед цим, 9 листопада, його син Дональд Трамп-молодший опублікував іронічне відео з Зеленським, в якому натякав на припинення американської військової допомоги Україні.