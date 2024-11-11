Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів у перший день каденції, — AP

У перший день після складання присяги президента США Трамп планує "домогтися мирної угоди між РФ і Україною". За три роки повномасштабного конфлікту він захоплювався Володимиром Путіним і критикував Джо Байдена за допомогу Києву, наголошують журналісти.

На перший день у Білому домі після інавгурації 20 січня 2025 року Дональд Трамп уже запланував довгий список рішень. Серед них — врегулювання російсько-української війни, для чого Трамп збирається "посадити Україну та Росію за стіл переговорів", повідомляє Associated Press.

Дональд Трамп заявив, що під час свого президентського терміну не буде диктатором, "за винятком першого дня". Він також неодноразово заявляв, що може завершити війну між РФ і Україною за один день.

Посол Росії в ООН Василь Небензя на ці заяви відповідав "українську кризу не можна вирішити за один день", що зазначають журналісти. Проте після того, як у середу 6 листопада Трампа було оголошено переможцем президентських виборів, його прессекретарка Керолайн Лівітт сказала Fox News, що тепер він матиме повноваження, щоб "домогтися мирної угоди між Росією та Україною". Також Лівітт додала, що для завершення війни Трамп "у перший день посадить Україну та Росію за стіл переговорів".

За три роки повномасштабної війни Трамп не приховував свого захоплення президентом РФ Володимиром Путіним і критикував адміністрацію Байдена за виділення військової допомоги України, пишуть журналісти. У травні 2023 року він казав CNN, що хоче, щоби росіяни та українці перестали вмирати, і він "зробить це за 24 години", після зустрічі з Зеленським і Путіним.

Окрім припинення російсько-української війни, у перші дні каденції Трамп планує почати масову депортацію мігрантів, скасувати політику адміністрації Байдена щодо освіти та екології, звільнити тисячі федеральних службовців, які, на його думку, таємно працюють проти нього. Журналісти зазначають, що на початку його попередньої каденції 2017 року Трамп також мав довгий список планів, однак вони були втілені не одразу.

Нагадаємо, 9 листопада стратег Республіканської партії Браян Ланза заявляв, що для України "Криму більше немає", закликав Володимира Зеленського до "реалістичного бачення світу" і заявив, що Вашингтон не сприятиме поверненню окупованих територій.

Також 9 листопада ЗМІ писали про те, які варіанти мирного врегулювання війни в Україні розглядає Дональд Трамп. У The Telegraph припускали, що новообраний президент США може спонукати Францію, Велику Британію, Польщу та Німеччину розмістити свої війська на 1 300 км кордону між Україною та РФ для створення буферної зони.