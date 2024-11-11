Декларація з датою припинення вогню: Туск розповів, що чекає на Україну після обрання Трампа

За словами польського прем'єра, після виборів у США Європа буде змушена ще більше відповідати за свою безпеку самостійно. Мирний план Дональда Трампа, вважає глава уряду, лише на стадії підготовки.

Сполучені Штати Америки найближчим часом можуть надіслати декларації про дату припинення вогню, а також стосовно гарантій безпеки для України. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Polskie Radio.

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Глава уряду прокоментував повідомлення ЗМІ, які опублікували "мирний план" новообраного президента США Дональда Трампа. Польський політик упевнений, що ця ініціатива перебуває лише на стадії підготовки.

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, результат американських виборів продемонстрував, що Варшава і Європа в наступні місяці нестимуть набагато більше відповідальності за свою безпеку. Також найближчим часом варто очікувати декларації щодо дати припинення вогню в Україні, а також за яким кордоном воно відбуватиметься. Окремим питанням стануть гарантії безпеки для Києва.

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"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи. Рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не тільки українців, а й наші", — заявив Дональд Туск.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп обмірковує план мирного врегулювання війни в Україні. План новообраного президента США передбачає заморожування бойових дій на лінії фронту. Патрулювати її мають європейські сили без участі американців.