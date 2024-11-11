Декларация с датой прекращения огня: Туск рассказал, что ждет Украину после избрания Трампа

По словам польского премьера, после выборов в США Европа будет вынуждена еще больше отвечать за свою безопасность самостоятельно. Мирный план Дональда Трампа, считает глава правительства, лишь на стадии подготовки.

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время могут прислать декларации о дате прекращения огня, а также касаемо гарантий безопасности для Украины. Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Polskie Radio.

Туск и решение по Украине: что известно

Глава правительства прокомментировал сообщения СМИ, которые опубликовали "мирный план" новоизбранного президента США Дональда Трампа. Польский политик уверен, что эта инициатива находится лишь на стадии подготовки.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, результат американских выборов продемонстрировал, что Варшава и Европа в последующие месяцы будут нести намного больше ответственности за свою безопасность. Также в ближайшее время стоит ожидать декларации по поводу даты прекращения огня в Украине, а также по какой границе оно будет проходить. Отдельным вопросом станут гарантии безопасности для Киева.

Заявление Туска 2024: чего ждать Украине

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела. Решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши", — заявил Дональд Туск.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что Дональд Трамп обдумывает план мирного урегулирования войны в Украине. План новоизбранного президента США предусматривает заморозку боевых действий по линии фронта. Патрулировать ее должны европейские силы без участия американцев.