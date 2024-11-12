Войска в Европе и доступ к ресурсам: СМИ узнали детали "плана победы" Зеленского для Трампа

Президент Украины представил свою инициативу республиканцу еще в сентябре и там были пункты, которые могли понравиться будущему главе Белого дома. Как утверждают журналисты, Зеленский предложил Трампу заменить украинскими силами некоторые американские войска, размещенные в Европе. В Офисе президента пока не комментировали публикацию Financial Times.

Украина разрабатывала свой "план победы" с учетом президентства Дональда Трампа, который на прошлой неделе победил на выборах. В него могут быть включены разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. Об этом говорится в материале Financial Times.

Украинские и западные чиновники, включая высокопоставленных республиканцев, дали Киеву советы на счет того, как лучше сформулировать предложения для нового руководства Белого дома, которые позволили бы стимулировать тесное сотрудничество, а не полное прекращение критически важной помощи.

Связано это с опасениями по поводу того, что Дональд Трамп может быстро пойти на заключение мирного соглашения с Россией, которое оставило бы Украину без поддержки Запада.

Несколько из этих идей изложены в "плане победы" Владимира Зеленского, который тот представил Дональду Трампу еще в сентябре, во время встречи в Нью-Йорке. Одна из них предусматривает замену некоторых американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами. Произойти это может лишь после окончания войны.

Вторая идея состоит в том, чтобы Украина поделилась с западными партнерами своими природными ресурсами, а те взамен продолжат оказывать военную помощь. Эти пункты "плана победы" понравились будущему главе Белого дома, рассказал источник журналистов.

Лидеры украинского бизнеса также могут обсуждать с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по "инвестиционному отбору", что позволит ему, по сути, "выбирать, кто может вести бизнес в стране".

В такой способ Киев может отойти от сотрудничества с Пекином и те отрасли, которые зависят от китайских технологий и материалов, перейдут на американских поставщиков, что привлекло бы западные инвестиции. Эта идея находится лишь на раннем этапе разработки, однако близкие к администрации президента чиновники утверждают, что Дональд Трамп может хорошо этим воспользоваться.

В целом Украина и ее союзники опасаются, что президент России Владимир Путин может вынудить новое руководство США согласиться на мирное урегулирование войны, но на выгодных для Москвы условиях.

"Первый, кто моргнет, проиграет в этой игре. Путин считает, что сейчас он на хорошем счету и может получить все, что хочет", — заявил источник, участвовавший в подготовке предложения Украины Трампу.

В Офисе президента не комментировали статью Financial Times на момент публикации материала.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что Дональд Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров уже 20 января, писал AP. В первый день после принятия присяги президента США Трамп планирует "добиться мирного соглашения между РФ и Украиной". За три года полномасштабного конфликта он восхищался Владимиром Путиным и критиковал Джо Байдена за помощь Киеву, отмечают журналисты.

Также в Reuters писали, что Украина борется за стартовые позиции на переговорах. По словам журналистов, которые ссылаются на неназванного представителя Киева, эта зима — критически важная точка. 4-5 месяцев будут решающими.