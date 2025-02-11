"Слишком много смертей": Трамп объяснил, зачем министр финансов США едет в Украину

Украина не показала особых достижений в войне, получив миллиарды долларов помощи, заявил президент США Дональд Трамп. Для улучшения ситуации с украинцами будет говорить финансист.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром финансов Соединенных Штатов Америки. Встреча поможет завершить российско-украинскую войну, которая приносит много страданий. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Сообщение Дональда Трампа появилось в соцсети в 18:50 11 февраля. Политик заявил, что министр финансов США Скотт Бессент едет в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. После этого Трамп отметил срочное завершение войны из-за большого количества "разрушений и смертей". Также политик отметил, что ранее миллиарды долларов на Украину тратились неэффективно.

"Эта война должна скоро закончиться — слишком много смертей и разрушений. Соединенные Штаты потратили миллиарды долларов во всем мире, но мало чего достигли", — написал политик.

В завершение американский президент заверил, что величие США принесет планете мир.

"Когда Америка сильна, на планете мир", — подытожил Трамп.

Дату и продолжительность визита Бессента президент США не уточнил.

США и Украина — Трамп о визите Бессента Фото: Скриншот

США и Украина — детали

Отметим, 11 февраля Фокус писал о вероятном визите Скотта Бессента. О приезде министра финансов в Украину сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Также указывалось, что Бессент, возможно, обсудит с украинцами обмен месторождений дефицитных редкоземельных материалов на помощь в войне.

Приезд главы Минфина США состоится через неделю после того, как Дональд Трамп сообщил об интересе к украинским полезным ископаемым. Политик заявил, что Украина должна компенсировать американцам расходы на военном помощь. В качестве компенсации США готовы взять месторождения редкоземельных руд, сказал он.

Между тем осенью 2024 года издание The Financial Times написало о том, каким образом идея с полезными ископаемыми возникла в контексте войны. Как выяснилось, Зеленский якобы консультировался с западными политиками относительно того, как заинтересовать Трампа, чтобы он не пошел на быстрое мирное соглашение с РФ. Согласно идее советчиков, украинскому президенту подбросили идею заинтересовать главу США бизнес-проектом по добыче редкоземельных минералов.

Напоминаем, 11 февраля экономист Игорь Несходовский объяснил, почему Украине может быть выгодным участие США в разработке месторождений дефицитных минералов. 10 февраля народный депутат и глава бюджетного комитета ВР Даниил Гетманцев напомнил, что часть украинских недр приватизированы и находятся в собственности "олигархов".