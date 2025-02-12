"Росія повелася дуже люб'язно": Трамп назвав звільнення Фогеля частиною завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп не відповів прямо, чи говорив з президентом РФ, але зазначив, що "цінує, що зробила Росія, дозволивши Марку повернутися додому".

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У Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з Марком Фогелем — американським вчителем, звільненим із російської в'язниці. Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент торкнувся теми війни в Україні. Він вважає, що звільнення Фогеля може стати важливим елементом у припиненні війни. Про це повідомляє "Голос Америки" у середу, 12 лютого.

У Трампа запитали, чи говорив він безпосередньо з російським президентом Володимиром Путіним. На що президент США не відповів прямо, зазначивши, що "цінує, що зробила Росія, дозволивши Марку повернутися додому". Він також додав, що "цінує ту роботу", яку виконав його спецпосланець Стів Віткофф.

Він назвав "дуже і дуже справедливими" та "розумними" умови звільнення Фогеля.

"Не такі, як при угодах, які ви спостерігали останніми роками. Вони були дуже справедливими, і я думаю, що це призведе до того, що завтра когось ще звільнять, ви про це скоро дізнаєтеся", — сказав Трамп.

Журналістів, чи можна це вважати початком угоди, президент США заявив, що "є добра воля".

"Ви знаєте, що загинули 1,5 мільйона солдатів, молодих людей. Це жахливо, тому ми хочемо це припинити. Думаю, що це може бути дуже важливим елементом, ви можете стати значущим елементом закінчення війни з Україною. І ми цінуємо те, що зробив Путін. Він зміг зробити так, що ти повернувся, вірно?", — запитав у Фогеля Трамп.

Напередодні звільнення Росією американця президент США висловив сподівання, "що це початок відносин, у яких ми зможемо закінчити цю війну і мільйони людей перестануть гинути". За його словами, "Росія повелася дуже люб'язно".

Нагадаємо, 11 лютого спеціальний представник президента США Стів Віткофф прилетів до Москви, щоб забрати засудженого до 14 років Марка Фогеля, якого РФ погодилася віддати США.

Високопоставлені американські чиновники повідомили газеті The New York Times, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стівен Віткофф допомагатиме у врегулюванні війни Росії проти України.