Ракета ВС РФ прилетела рядом с офисом телеканала FREEДОМ в Киеве: здание повреждено (видео)

Баллистическая ракета попала в промзону, где находится много офисных центров. В офисе телеканала FREEДОМ повреждены окна и рабочее оборудование, но журналисты все равно выходят в эфир.

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В результате утреннего удара войск России баллистическими ракетами по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Об этом сообщили журналисты "ТСН".

Прилет был по промзоне, где располагается много офисных центров. Судя по кадрам с места происшествия, в зданиях вылетели стекла, повреждены несущие конструкции и припаркованные рядом автомобили.

"Все в радиусе 300 метров было повреждено, Где-то снесена часть фасада, а где-то нет дверей. Внутри помещений вынесло розетки и перекрытия", — объясняет журналист.

В офисе телеканала повреждены окна и рабочее оборудование. Однако журналисты все же смогут выйти в эфир и рассказать о текущих событиях в стране, сказано в сюжете.

Позднее телеканал FREEДОМ заявил, что продолжает вещание, несмотря на атаку. Студия канала расположена по адресу переулок Куреневский, 19/5.

"Для террористов, нарушающих любые конвенции и не считающихся с международным правом, СМИ — желанная цель", — заявил канал.

Фокус ранее подробно описывал последствия удара РФ по Киеву утром 12 февраля. В нескольких районах столицы горели нежилые здания, есть погибший.

Также 11 февраля оккупанты попали ракетой в объект газодобычи в Полтавской области. "Нафтогаз" пытается справиться с последствиями.