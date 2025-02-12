Ракета ЗС РФ прилетіла поруч з офісом телеканалу FREEДОМ у Києві: будівля пошкоджена (відео)

Балістична ракета влучила в промзону, де розташовано багато офісних центрів. В офісі телеканалу FREEДОМ пошкоджено вікна та робоче обладнання, але журналісти все одно виходять в ефір.

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Унаслідок ранкового удару військ Росії балістичними ракетами по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Про це повідомили журналісти "ТСН".

Приліт був по промзоні, де розташовується багато офісних центрів. Судячи з кадрів із місця події, у будівлях вилетіли шибки, пошкоджено несучі конструкції та припарковані поруч автомобілі.

"Усе в радіусі 300 метрів було пошкоджено, Десь знесено частину фасаду, а десь немає дверей. Всередині приміщень винесло розетки та перекриття", — пояснює журналіст.

В офісі телеканалу пошкоджено вікна та робоче обладнання. Однак журналісти все ж зможуть вийти в ефір і розповісти про поточні події в країні, сказано в сюжеті.

Пізніше телеканал FREEДОМ заявив, що продовжує мовлення попри атаку. Студія каналу розташована за адресою провулок Куренівський, 19/5.

"Для терористів, які порушують будь-які конвенції і не зважають на міжнародне право, ЗМІ — бажана мета", — заявив канал.

Фокус раніше докладно описував наслідки удару РФ по Києву вранці 12 лютого. У кількох районах столиці горіли нежитлові будівлі, є загиблий.

Також 11 лютого окупанти влучили ракетою в об'єкт газовидобутку в Полтавській області. "Нафтогаз" намагається впоратися з наслідками.