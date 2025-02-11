Объект не работает: россияне попали в газовую инфраструктуру на Полтавщине, — ДТЭК

Специалисты ДТЭК проводят оценку разрушений и повреждений после масштабной ракетной атаки.

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Во вторник, 11 февраля, во время российской ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи в Полтавской области. Об этом информирует ДТЭК.

Фото: ДТЭК

Как говорится в сообщении, сейчас объект не работает. Специалисты проводят оценку разрушений и повреждений.

В "Нафтогазе" сообщали, что в результате атаки на объекты энергетики повреждения получили производственные мощности в Полтавской области.

Отмечалось, что "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в области.

В Полтавской областной военной администрации сообщали, что в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

На странице Сенчанской территориальной громады сообщили, что из-за вражеских обстрелов Виришальненская, Ждановская, Корсуновская громады, а также села Рудка и Лучка остались без газоснабжения.

Позже "Суспільне" сообщило, что специалисты Лохвицкого и Лубенского управления газового хозяйства завершили восстановление после обстрела. Для восстановления газоснабжения в селах Ждановского старостата и селе Лучка продолжаются обходы каждого абонента.

Воздушные силы информировали, что россияне осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине. В общем оккупационной армией было задействовано до 19-ти крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Также враг атаковал украинские города 124-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщал о массированных ударах ВС РФ по энергообъектам, в результате которых операторы срочно ввели экстренные ограничения электроэнергии.