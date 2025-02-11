Об'єкт не працює: росіяни влучили у газову інфраструктуру на Полтавщині, — ДТЕК

Фахівці ДТЕК проводять оцінку руйнувань і пошкоджень після масштабної ракетної атаки.

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У вівторок, 11 лютого, під час російської ракетної атаки сталося влучання в об'єкт газовидобутку у Полтавській області. Про це інформує ДТЕК.

Фото: ДТЕК

Як йдеться у повідомленні, наразі об'єкт не працює. Фахівці проводять оцінку руйнувань і пошкоджень.

У "Нафтогазі" повідомляли, що внаслідок атаки на обʼєкти енергетики пошкоджень зазнали виробничі потужності у Полтавській області.

Наголошувалося, що "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в області.

У Полтавській обласній військовій адміністрації повідомляли, що внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

На сторінці Сенчанської територіальної громади повідомили, що через ворожі обстріли Вирішальненська, Жданівська, Корсунівська громади, а також села Рудка і Лучка залишилися без газопостачання.

Пізніше "Суспільне" повідомило, що фахівці Лохвицького та Лубенського управління газового господарства завершили відновлення після обстрілу. Для відновлення газопостачання в селах Жданівського старостату та селі Лучка тривають обходи кожного абонента.

Повітряні сили інформували, що росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Загалом окупаційною армією було задіяно до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Також ворог атакував українські міста 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про масовані удари ЗС РФ по енергооб'єктах, унаслідок яких оператори терміново ввели екстрені обмеження електроенергії.