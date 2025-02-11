Атака РФ на Україну: в Полтавській області без газу залишилось 9 населених пунктів

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, ЗС РФ вночі здійснили атаку на газову інфраструктуру України. Точні дані про наслідки будуть уточнюватись пізніше.

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Збройні сили Російської Федерації в ніч на у вівторок, 11 вересня атакували Україну ракетами. Зокрема, в результаті атаки без газопостачання залишилось 9 населених пунктів Миргородського району Полтавської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що на енергосистему країни відбувається чергова атака. Він додав, що вночі ЗС РФ здійснили атаку на газову інфраструктуру, а станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом.

"З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — додав чиновник.

Нагадаємо, що російська армія підняла у небо борти стратегічної авіації. По всій країні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування крилатих ракет. Через це в Укренерго повідомили про впровадження екстрених відключень електрики в усіх регіонах.

Також додамо, що 11 лютого Збройні сили України нанесли масовані атаки безпілотниками на Росію. Вибухи лунали одразу у кількох регіонах країни, зокрема в Саратовській. Там розташований потужний нафтопереробний завод, на якому, крім іншого, випускають авіаційний керосин — паливо для літаків.