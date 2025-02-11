Укренерго вводить екстрені відключення світла по всій Україні: що відомо

Аварійні відключення світла пов’язані з масованою атакою РФ по території України сьогодні вранці. По областях оголошено повітряну тривогу та попереджають про загрозу ударів крилатими ракетами.

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Російська армія підняла у небо борти стратегічної авіації, як повідомили моніторингові канали: по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування крилатих ракет. Через це в Укренерго повідомили про впровадження екстрених відключень електрики у всіх регіонах вранці 11 лютого.

"У зв’язку з масованою ракетною атакою застосовані аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

Такі відключення вводяться для того, щоб мінімізувати ймовірні наслідки ворожої атаки по енергетичній системі України. Зазначимо, що саме такі об’єкти Росія атакувала під час минулих атак, не полишаючи спроб нанести українській енергосистемі важких наслідків.

Також в "Укренерго" уточнили, коли обмеження споживання електроенергії буде знято.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – пишуть у відомстві.

Про екстрені відключення світла по всій території України також повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Чиновник написав на своїй сторінці у соцмережах про те, що вночі ворог також "здійснив атаку на газову інфраструктуру України".

Скріншот допису Галущенка

Згодом у ДТЕК повідомили про відключення світла на Дніпропетровщині та Донеччині за вказівкою Укренерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Водночас сьогодні діють також заплановані відключення електроенергії. Так, 11 лютого обмеження діятимуть двічі на добу. Сумарна тривалість обмежень становитиме 10 годин, як з’ясував Фокус 10 лютого.

Також про ймовірні відключення світла йшлося у контексті погодних умов в Україні. Йдеться про те, що аварійні відключення світла в Україні можливі через сильне похолодання в другий тиждень лютого. Експерти кажуть, що похолодання значно стимулює споживання, а наразі у нашій енергосистемі не вистачає достатніх потужностей, аби покривати усі потреби населення. Про це Фокус детальніше з’ясовував 10 лютого.