Відключення світла 11 лютого: хто та як довго сидітиме без електропостачання, — Укренерго

В Україні скоротили тривалість обмеження електропостачання, попередили в "Укренерго". 11 лютого від відсутності світла потерпатимуть 10 годин, а раніше ішлося про 15.

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Пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" попередила про обмеження електропостачання, яке триватиме і 11 лютого. Обмеження діятимуть двічі на добу. Сумарна тривалість — 10 годин. Про те, кого з українців зачеплять відключення, компанія повідомила у Telegram-каналі.

У каналі "Укренерго" написали, що 11 лютого пересічні споживачі не будуть потерпати від відключень світла. Натомість діятимуть обмеження для промисловості та підприємців, ідеться у повідомленні. Загальна тривалість відключень — 10 годин. Цей час розбитий на два відрізки:

перший період з обмеженнями — із 7 до 11 год.;

другий — з 15 до 21 год.

Енергетики пояснили, що продовжують відновлювати устаткування, пошкоджене ударами ЗС РФ. Крім того, наголошується, що графіки обмежень можуть змінитись протягом доби, тому слід стежити за інформацією на порталах обласних електромереж.

Відключення світла — Укренерго про ситуацію на 11 лютого Фото: Скриншот

Відключення світла — деталі від Укренерго

Фокус писав про стан енергетичної системи, про що регулярно звітують в каналі "Укренерго". Зокрема, протягом минулого робочого тижня рівень споживання зростав на 1,4–3% відсотки щодня. Реагуючи на зростання навантаження, компанія запровадила відключення світла для промисловості та підприємців. Втім, 10 лютого тривалість обмежень була більша — 15 годин.

Про аналогічну ситуацію енергетики повідомили на початку робочого тижня. Вказано, що у понеділок споживання, порівняно з п'ятницею, зросло на 1,9%. Зростання від понеділка до понеділка — майже на 9%, ідеться у дописі "Укренерго".

Зазначимо, 6 лютого міністр енергетики Герман Галущенко відповів на питання, якими будуть наслідки одного з ударів РФ. Удар стався 2 лютого та пошкоди важливу генеруючу потужність, пояснив міністр. Посадовець не відповів, про який саме об'єкт ідеться. З його слів, енергетична система втримається і побутових споживачів вимикати не планують. Втім, цілком можливі відключення для промисловості, додав він.

Нагадуємо, 8 лютого енергетичний експерт Сергій Лямець відреагував на опитування українців щодо добудови двох реакторів Хмельницької АЕС. Водночас видання Reuters повідомило, що протягом тижня суттєво зріс імпорт газу в Україну: пояснило, чому так могло статись.