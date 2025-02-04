Втратили велику генеруючу потужність: чи будуть відключення світла через зниження температури

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що зараз є суттєві пошкодження енергооб'єктів, які потребують усунення, але загалом енергосистема України працює в задовільному режимі.

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В Україні графіки відключень не залежить від зниження температури на вулиці, а лише від наслідків атак ЗС РФ на енергосистему України, які відбуваються щодня. Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише РБК Україна.

"Єдине, що впливає це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Ми в неділю, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, яка буде відновлюватись, там ще треба час", — сказав він.

Міністр зауважив, що зараз є суттєві пошкодження енергооб'єктів, які потребують усунення, але загалом енергосистема України працює в задовільному режимі.

"За останні декілька днів насправді є багато пошкоджень. Ми не деталізуємо. В цілому система працює, сьогодні побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо. По країні там є певні тимчасові заходи у декількох областях, але це стосується промисловості. Тому система працює і я впевнений, що ми вийдемо з цього опалювального сезону переможцями", — наголосив Галущенко.

Нагадаємо, що ЗС РФ завдали удару балістичною ракетою по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Понад 20 отримали поранення.

Також повідомлялося, що міська влада Харкова намагається отримати спеціальний дозвіл, щоб змінити систему повітряних тривог. Харківський мер Ігор Терехов пояснив, що лише менш як у третині випадків сирена свідчить про реальну загрозу.