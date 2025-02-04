"По-іншому буде виглядати життя": Терехов розповів, як вдвічі зменшити тривоги у Харкові

Міська влада намагається отримати спеціальний дозвіл, щоб змінити систему повітряних тривог. Харківський мер Ігор Терехов пояснив, що лише менш як у третині випадків сирена свідчить про реальну загрозу.

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Місцева влада прагне запровадити у Харкові диференційовану систему оповіщення про повітряну загрозу. Про те, як це змінить життя містян в умовах регулярних обстрілів ЗС РФ, 4 лютого в ефірі телемарафону розповів мер Ігор Терехов.

Очікується, що впровадження диференційованої системи позитивно вплине на ситуацію в Харкові. Як пояснив міський голова, в такому разі рідше перериватиметься робота банків, держустанов і бізнесу.

Окрім того, якщо сигнали повітряної тривоги свідчитимуть про реальну загрозу для Харкова, містяни будуть уважнішими до них та не ігноруватимуть сповіщення. Нині оголошується тривога для регіону загалом. Тобто харків’ян попереджають про небезпеку і тоді, коли місто не перебуває під обстрілом.

Терехов повідомив, що лише за січень у Харкові оголошували тривогу 182 рази. Однак лише 54 рази сповіщення стосувались реальної загрози для міста.

"Загалом минулого місяця повітряна тривога в Харкові тривала 13 днів. Для нас дуже важливо, щоб запрацювала диференційована система оповіщення, бо тоді життя в місті виглядатиме зовсім по-іншому. Але для впровадження цієї системи ми очікуємо на спеціальний дозвіл", — пояснив мер.

Нагадаємо, 4 лютого в Україні запровадили екстрені й аварійні відключення світла. Погодинні графіки при цьому не діють.

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