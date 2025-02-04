"По-другому будет выглядеть жизнь": Терехов рассказал, как вдвое уменьшить тревоги в Харькове

Городские власти пытаются получить специальное разрешение, чтобы изменить систему воздушных тревог. Харьковский мэр Игорь Терехов объяснил, что лишь менее чем в трети случаев сирена свидетельствует о реальной угрозе.

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Местные власти стремятся ввести в Харькове дифференцированную систему оповещения о воздушной угрозе. О том, как это изменит жизнь горожан в условиях регулярных обстрелов ВС РФ, 4 февраля в эфире телемарафона рассказал мэр Игорь Терехов.

Ожидается, что внедрение дифференцированной системы положительно повлияет на ситуацию в Харькове. Как пояснил городской голова, в таком случае реже будет прерываться работа банков, госучреждений и бизнеса.

Кроме того, если сигналы воздушной тревоги будут свидетельствовать о реальной угрозе для Харькова, горожане будут внимательнее к ним и не будут игнорировать оповещения. Сейчас объявляется тревога для региона в целом. То есть харьковчан предупреждают об опасности и тогда, когда город не находится под обстрелом.

Терехов сообщил, что только за январь в Харькове объявляли тревогу 182 раза. Однако только 54 раза извещения касались реальной угрозы для города.

"Всего в прошлом месяце воздушная тревога в Харькове длилась 13 дней. Для нас очень важно, чтобы заработала дифференцированная система оповещения, потому что тогда жизнь в городе будет выглядеть совсем по-другому. Но для внедрения этой системы мы ожидаем специального разрешения", — пояснил мэр.

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