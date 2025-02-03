Жадан презентовал новый альбом на станции метрополитена в Харькове (фото)

Певец презентовал новую работу — альбом "Семафори", который был создан вместе с музыкантом Юрием Гуржи. Презентация состоялась на станции "Победа".

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Украинский писатель, общественный деятель, переводчик и фронтмен групп "Жадан і Собаки" и "Лінія Маннергейма" Сергей Жадан представил поклонникам свой новый альбом "Семафоры", который создал в сотрудничестве с музыкантом, автором песен и диджеем Юрием Гуржи. Презентация состоялась в стенах метрополитена в Харькове, о чем сообщил певец на своей странице в Facebook 2 февраля.

Само событие произошло днем ранее, 1 февраля.

"Презентовали вчера наши "Семафори" в Харьковском метрополитене, на станции с символическим названием "Победа". Получился трогательный и теплый концерт", — сообщил артист.

Facebook Сергея Жадан | концерт

Отметим, что альбом "Семафори" вышел на всех музыкальных платформах еще в декабре. Его исполнители посвятили украинцам, которые потеряли дома или были вынуждены уехать из своих домов из-за начала полномасштабного вторжения и постоянных атак РФ.

Работу над записью песен, вошедших в новый альбом, вели в Харькове, Тернополе и Берлине, где живет Юрий Гуржи. Всего к записи было привлечено 30 музыкантов разного возраста — от 8 до 50. В своей заметке Сергей Жадан вспомнил обо всех, кто помогал в создании альбома, и выразил благодарность им.

"Хочу поблагодарить друзей, с которыми мы делали этот проект, завершив его на платформе подземки", — пишет певец.

Facebook Сергея Жадана | фото с концерта

Творческий проект "Семафори" — это 13 историй о людях, которые вынуждены начинать строить новую жизнь. Главные образы в песнях, вошедших в альбом, это путешествие, пересадка, вокзалы, поезда, семафоры, причалы, порты. А еще, по словам самих авторов, это "лица и голоса путников, их истории, маршруты, надежды, страхи и надежды".

Недавно Сергей Жадан презентовал еще одно новое творение — сингл "Болбочан", который создал в сотрудничестве с Евгением Турчиновым. Выпуск новой композиции артист приурочил ко Дню Соборности Украины, о чем Фокус сообщал 22 января.

Также ранее Сергей Жадан рассказывал о подробностях своей службы в рядах ВСУ: певец присоединился к военным весной 2024 года. Вместе с ним в ряды Вооруженных сил присоединились другие исполнители группы "Жадан і Собаки", где Сергей является фронтменом. Об этом Фокус узнал 30 июля.