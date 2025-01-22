В День Соборности Сергей Жадан и Евгений Турчинов выпустили сингл "Болбочан" (аудио)

Песня посвящена памяти полковника армии УНР Петра Болбочана, который освобождал Харьков и Крым от большевистской оккупации в 1918 году.

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Сергей Жадан совместно с Евгением Турчиновым в День Соборности Украины презентовали свою творческую работу — новый сингл под названием "Болбочан". Артисты выпустили композицию в честь памятного праздника и посвятили ее полковнику армии УНР Петру Болбочану, который в свое время боролся с большевиками. Об этом сообщило 22 января "Радіо Промінь".

Отмечается, что исполнители решили записать в легендарной харьковской студии "Март", которая работает уже более 25 лет. К тому же, знаково то, что песню записывали в городе, который в 1918 году полковник Петр Болбочан освобождал от большевистского господства. В создании песни принимал участие также музыкант Сергей Кондратьев.

"Песня о памяти, песня об украинских бойцах, песня о том, что, что бы ни было, несмотря на все трудности, восток и юг Украины — это наши территории, это наши земли и мы их обязательно себе вернем", — рассказал Сергей Жадан в интервью радио.

Сингл "Болбочан"

Также Сергей Жадан отметил, что его работа с Турчиновым — это не только об истории, но и о настоящем, ведь прошло более века со времен деятельности полковника Болбочана, однако борьба за украинскую землю и единство продолжается до сих пор.

Коротко о Петре Болбочане, которому посвящен новый сингл

Петр Болбочан — полковник армии УНР, глава Крымской операции против большевиков, участник советско-украинской войны и антигетманского восстания. Категорически выступал против связей с большевиками. Болбочан считал, что стоит бороться только "за самостоятельную демократическую Украинскую Республику, а не за единую Россию, какая бы она ни была, монархическая или большевистская".

О Петре Болбочане украинцам впервые напомнили в современном искусстве несколько лет назад, когда вышел фильм "Тайный дневник Симона Петлюры" в 2018 году режиссера Олеся Янчука. В историко-биографической ленте режиссер затрагивает тему отношений между Болбочаном и Петлюрой. Также фильм демонстрирует момент казни полковника — в жизни его расстреляли большевики 28 июня 1919 года в Хмельницкой области.

Отметим, что Сергей Жадан активно поддерживает украинскую армию еще с 2014 года. В июне 2024 года, когда уже шла полномасштабная война, писатель и музыкант присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии "Хартия".

Также Фокус рассказывал, кто еще из украинских звезд присоединился к ВСУ в 2024 году: кроме Сергея Жадана, в перечне Артем Овдиенко, Андрей Лузан, Артем Лоик и другие.