У День Соборності Сергій Жадан та Євген Турчинов випустили сингл "Болбочан" (аудіо)

Пісня присвячена пам’яті полковника армії УНР Петра Болбочана, який звільняв Харків та Крим від більшовицької окупації у 1918 році.

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Сергій Жадан спільно з Євгеном Турчиновим у День Соборності України презентували свою творчу роботу – новий сингл під назвою "Болбочан". Артисти випустили композицію на честь пам’ятного свята та присвятили її полковнику армії УНР Петру Болбочану, який свого часу боровся з більшовиками. Про це повідомило 22 січня "Радіо Промінь".

Зазначається, що виконавці вирішили записати у легендарній харківській студії "Март", яка працює вже понад 25 років. До того ж, знаково те, що пісню записували у місті, яке у 1918 році полковник Петро Болбочан звільняв від більшовицького панування. У створенні пісні брав участь також музикант Сергій Кондратьєв.

"Пісня про пам'ять, пісня про українських бійців, пісня про те, що, що б не було, попри всі труднощі, схід і південь України – це наші території, це наші землі і ми їх обов'язково собі повернемо", – розповів Сергій Жадан в інтерв’ю радіо.

Сингл "Болбочан"

Також Сергій Жадан зазначив, що його робота з Турчиновим – це не тільки про історію, а й про сьогодення, адже минуло понад століття з часів діяльності полковника Болбочана, однак боротьба за українську землю та єдність триває й досі.

Коротко про Петра Болбочана, якому присвячений новий сингл

Петро Болбочан – полковник армії УНР, очільник Кримської операції проти більшовиків, учасник радянсько-української війни та антигетьманського повстання. Категорично виступав проти зв’язків із більшовиками. Болбочан вважав, що варто боротися лише "за самостійну демократичну Українську Республіку, а не за єдину Росію, яка б вона не була, монархічна чи більшовицька".

Про Петра Болбочана українцям вперше нагадали у сучасному мистецтві кілька років тому, коли вийшов фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" у 2018 році режисера Олеся Янчука. В історико-біографічній стрічці режисер зачіпає тему стосунків між Болбочаном та Петлюрою. Також фільм демонструє момент страти полковника – в житті його розстріляли більшовики 28 червня 1919 року у Хмельницькій області.

Зазначимо, що Сергій Жадан активно підтримує українську армію ще з 2014 року. У червні 2024 року, коли вже тривала повномасштабна війна, письменник та музикант приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

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