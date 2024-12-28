Зірки на фронті: хто з відомих українців приєднався до ЗСУ у 2024 році

Серед тих, хто приєднався до лав Збройних Сил України, – письменник Сергій Жадан, телеведучий Артем Овдієнко, репер Артем Лоік, актор Юрій Феліпенко та багато інших

Related video

У 2024 році багато відомих українців зробили неочікуваний вибір: замість сцен, знімальних майданчиків і соціальних мереж вони вирушили на фронт, щоб захищати Україну. Фокус підготував підбірку акторів, музикантів, блогерів і навіть письменників, які стали частиною героїчного спротиву, залишивши свої звичні заняття для виконання нових, важливих обов'язків.

Сергій Жадан

Сергій Жадан Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Письменник і поет Сергій Жадан, відомий своєю активною підтримкою української армії ще з 2014 року. Вже у червні 2024 року письменник приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

Зголом Сергій Жадан повідомив, що служить штаб-сержантом другої категорії у службі військової журналістики, яка входить до секції цивільно-військового співробітництва. У своїй роботі письменник займається організацією комунікації як всередині підрозділу, так і назовні, співпрацює з особовим складом, підтримує діяльність медичних та патронатних служб, а також бере участь у фандрайзингу.

Артем Овдієнко

Артем Овдієнко

У березні 2024 року ведучий 24 каналу Артем Овдієнко приєднався до Збройних Сил України. Згодом він розповів, що пішов на службу добровільно, використавши систему рекрутингу. же через деякий час Артем Овдієнко уточнив, що служитиме в складі Державної прикордонної служби України.

Андрій Лузан

Андрій Лузан Фото: instagram.com/luzannnn

Комік і засновник проєкту "Леви на джипі" Андрій Лузан пішов до лав ЗСУ у липні 2024 року. Його рішення було продовженням активної громадянської позиції: раніше він займався волонтерством і збором коштів для армії. Тоді шоумен повідомив, що приєднався до Сил безпілотних систем ЗСУ. Він зазначив, що вибрав цю спеціалізацію через високу довіру до команди, яка там працює.

Артем Лоік

Артем Лоік Фото: instagram.com/artemloik/

Відомий український репер Артем Лоік приєднався до лав Національної гвардії у 2024 році. Лоік зізнався, що на початку повномасштабної війни він намагався потрапити до війська, однак тоді його лише поставили на облік. Після цього артист активно займався гуманітарною допомогою, розуміючи, що може бути корисним у тилу. Однак у 2024 році він вирішив піти служити. За словами репера, він відчув, що на фронті буде кориснішим, аніж залишаючись у тилу. Наразі Артем Лоік служить у Національній гвардії, де працює психологом. Репер здебільшого перебуває в Києві, тому йому не доводиться стикатися з небезпечними ситуаціями.

Орест Дрималовський

Орест Дрималовський Фото: instagram.com/drymalovsky/

Український телеведучий Орест Дрималовський у лютому 2024 року оголосив в прямому ефірі, що отримав повістку та йде служити в Збройні Сили. Як відомо, він проходить службу в складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Володимир Ніколаєнко

Володимир Ніколаєнко Фото: instagram.com/volodymyr946/

54-річний актор Володимир Ніколаєнко, відомий своїми ролями в серіалах "Свати" та "Останній москаль", також отримав повістку й вирушив на фронт. Сталося це у вересні 2024 року. Актор зізнався, що попри те, що йому було морально складно, він не намагався уникнути служби в армії.

Віктор Байда

Віктор Байда Фото: instagram.com/ouratlanticofficial/

Фронтмен гурту Our Atlantic Віктор Байда у червні 2024 року вступив до лав ЗСУ. Незважаючи на складнощі з мобілізацією, він готовий пройти військові навчання й вирушити на фронт.

Олексій Шкробинець

Олексій Шкробинець Фото: instagram.com/tyleruto_anderson

30-річний український блогер і засновник популярного YouTube-каналу Geek Journal, відомий під псевдонімом Тайлер Андерсон, у квітні 2024 року приєднався до Збройних сил України. Згодом він поділився фотографією свого шеврона медичної служби "Ульф", що входить до складу батальйону "Вовки Да Вінчі".

Олексій Шкробинець створив свій україномовний канал ще у 2012 році. Спочатку він фокусувався на оглядах українського та світового кіно, серіалів, телешоу й реклами. Однак після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на каналі стали частіше з'являтися відео з аналізом подій, пов'язаних із війною в Україні.

Євген Соловій

Євген Соловій Фото: https://odnaminyta.com/

Старший брат 31-річної української співачки Христини Соловій Євген приєднався до лав армії у вересні 2024 року. Де саме служить музикант наразі невідомо.

Сергій Мартинюк

Сергій Мартинюк Фото: Пресслужба

Відомий український співак і лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк приєднався до лав ЗСУ наприкінці травня. Відомо, що у війську його завдання полягають в організації заходів для підвищення морального духу бійців. Артист розповів, що він долучився до "Культурного десанту", який очолює Коля Сєрга. Мартинюк зазначив, що, виконуючи свою роль, він відчуває себе максимально корисним, оскільки вже мав досвід організації подібних подій у минулому.

Гурт "Будьмо"

Гурт "Будьмо" Фото: instagram.com/gurt_budmo_official/

Український гурт "Будьмо" мобілізували одразу після їхнього концерту в Калуші. 21 серпня музиканти приїхали до міста в рамках благодійного туру, щоб виступити перед шанувальниками. Однак того ж вечора всі четверо учасників отримали повістки прямо на місці. Після цього їх направили на військово-лікарську комісію до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Про остаточне приєднання до лав ЗСУ та початок навчань повідомив фронтмен гурту Ростислав Коваль на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото, де музиканти вже у військовій формі. Наразі вони проходять навчання та долучаться до 102-ї окремої бригади територіальної оборони, зберігаючи надію повернутися до музичної творчості після завершення війни.

Андрій Соломка

Андрій Соломка Фото: facebook.com/solomka.andrii

26-річний телеведучий каналу "Прямий" Андрій Соломка приєднався до лав ЗСУ у квітні 2024 року. "Це моє рішення, до якого я готувався, і, безумовно, готовий до нього", – підкреслив він. Місце його служби наразі не розголошується.

Марія Агапітова

Марія Агапітова Фото: facebook.com/p/Агапітова-Марія-100009761950891/

Акторка театру імені Лесі Українки Марія Агапітова вступила до лав ЗСУ в червні 2024 року. Одразу після початку повномасштабної війни акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова стала на облік у територіальному центрі комплектування. Вже тоді, у 2022 році, вона мала намір вирушити на фронт, проте отримала відмову. Марія Агапітова відома своїми ролями в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. На сцені театру актриса зіграла у багатьох виставах, зокрема "Майстер", "Колір жакаранди", "За зачиненими дверима", "Дамський кравець", "№ 13", "Загадкове нічне вбивство собаки" та інших.

Ігор Воєвуцький

Ігор Воєвуцький Фото: instagram.com/igor_voevutskyi/

Колишній соліст популярного українського гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький повідомив, що у серпні 2024 року приєднався до лав ЗСУ. Артист зазначив, що служитиме на фронті як військовий рятувальник.

Юрій Феліпенко

Юрій Феліпенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

30-річний актор Юрій Феліпенко, відомий за ролями в серіалах "Колір пристрасті", "Повернення Мухтара-9", "Обіцянка Богу" та "Колір помсти", приєднався до лав Збройних сил України в квітні 2024 року. Раніше він був у складі київської тероборони та займався волонтерством. Актор став частиною батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", який входить до складу 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, переніс тяжку операцію.

Крім цього, Фокус писав, що Максим Галкін показав, який вигляд у реальному житті має 75-річна Алла Пугачова.