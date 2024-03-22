Телеведучий Артем Овдієнко добровільно пішов в армію та вже встиг скласти присягу (відео)

Артем Овдієнко багато років працював телеведучим. Однак нещодавно прийняв рішення добровільно змінити затишну студію на службу в армії.

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Відомий український телеведучий каналу "24 каналі" Артем Овдієнко після 6 років роботи на телебаченні добровільно пішов служити в армію. Про це він повідомив у себе на сторінці в Фейсбук.

"Глядачі "24 каналу" могли мене на живо бачити в своїх ефірах останні 6 років, включно з 2 воєнними роками, роками воєнного телемарафону в ефірі 24, який буде тривати, до нашої перемоги. Єдине, що, тепер він триватиме без мене. Саме тому, я тут на студії, хочу з нею попрощатися, подякувати глядачам і перепросити у глядачів. Подякувати хочу тим глядачам, яким я був цікавий протягом цих 6 років", -сказав Артем Овдієнко.

За його словами, вчора, 21 березня, у нього був останній робочий день на каналі. Зокрема, нині відомо, що телеведучий добровільно пішов на службу в армію. Артем Овдієнко поповнив лави Державної прикордонної служби і вже встиг скласти присягу.

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"В першу чергу, звісно, хочу подякувати глядачам (що я був Вам ціким всі ці роки), але також й перепросити хочу, що можу Вас зараз цим своїм рішення розчарувати — адже причини мого зникнення з ефіру, мʼяко кажучи, "не надо мужні". Бо йду я з ефіру, бо не витягую, не витягую ці щоденні воєнні ефіри, коли ти маєш балансувати між зрадою і перемогою, коли ти маєш відфільтрувати той весь негатив, який на нас валиться, відфільтрувати віддати глядачеві конструтив і оптимізм, щоб у глядача не опускалися руки, щоб не сіяти паніку і зневіру. Я втомився те робити, я не можу те робити. Тим більше, я знайшов відповідь на запитання, яке я мимоволі підсвідомо, кожного божого дня ставив тім еспертам з якими мав спілкування наживо в ефірі, я питав, я намагався дізнатися, я довго нам з вами чекати нашу перемогу. І от тепер язнайшов відповідь. І відповідь така, якщо чекати, то це буде довго. На цьому дозвольте поставити три крапки, бо далі буде", — сказав телеведучий.

Варто відзначити, що Артем Овдієнко родом з Кропивницького. Вже багато років живе та працює в столиці. Починав він свою кар’єру га 5 каналі, де пропрацював 13 років. Вже у 2018 році став ведучим Каналу 24. Він одружений на своїй колезі Тетяні.

Нагадаємо, лідер гурту "Антитіла" чесно зізнався, чи хоче повертатися на фронт. Крім цього, Фокус писав, що телеведуча Тетяна Висоцька розповіла, як її чоловік готувався до війни в Україні