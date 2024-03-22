Телеведущий Артем Овдиенко добровольно пошел в армию и уже успел принять присягу (видео)

Артем Овдиенко много лет работал телеведущим. Однако недавно принял решение добровольно сменить уютную студию на службу в армии.

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Известный украинский телеведущий канала "24 канале" Артем Овдиенко после 6 лет работы на телевидении добровольно пошел служить в армию. Об этом он сообщил у себя на странице в Фейсбук.

"Зрители "24 канала" могли меня вживую видеть в своих эфирах последние 6 лет, включая 2 военными годами, годами военного телемарафона в эфире 24, который будет продолжаться до нашей победы. Единственное, что, теперь он будет продолжаться без меня. Именно поэтому, я здесь на студии, хочу с ней попрощаться, поблагодарить зрителей и извиниться у зрителей. Поблагодарить хочу тех зрителей, которым я был интересен в течение этих 6 лет", -сказал Артем Овдиенко.

По его словам, вчера, 21 марта, у него был последний рабочий день на канале. В частности, сейчас известно, что телеведущий добровольно пошел на службу в армию. Артем Овдиенко пополнил ряды Государственной пограничной службы и уже успел принять присягу.

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"В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить зрителей (что я был Вам таким все эти годы), но также и извиниться хочу, что могу Вас сейчас этим своим решением разочаровать — ведь причины моего исчезновения из эфира, мягко говоря, "не надо мужественные". Потому что ухожу я из эфира, потому что не вытягиваю, не вытягиваю эти ежедневные военные эфиры, когда ты должен балансировать между предательством и победой, когда ты должен отфильтровать весь негатив, который на нас валится, отфильтровать отдать зрителю конструтив и оптимизм, чтобы у зрителя не опускались руки, чтобы не сеять панику и уныние. Я устал то делать, я не могу то делать. Тем более, я нашел ответ на вопрос, который я невольно подсознательно, каждый божий день задавал тем эспертам с которыми имел общение вживую в эфире, я спрашивал, я пытался узнать, долго ли нам с вами ждать нашу победу. И вот теперь я нашел ответ. И ответ таков, если ждать, то это будет долго. На этом позвольте поставить три точки, потому что дальше будет", — сказал телеведущий.

Стоит отметить, что Артем Овдиенко родом из Кропивницкого. Уже много лет живет и работает в столице. Начинал он свою карьеру га 5 канале, где проработал 13 лет. Уже в 2018 году стал ведущим канала 24. Он женат на своей коллеге Татьяне.

Напомним, лидер группы "Антитела" честно признался, хочет ли возвращаться на фронт. Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как ее муж готовился к войне в Украине