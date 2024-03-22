Виталий Козловский подтвердил, что вскоре станет отцом — первые фото беременной жены (видео)

Виталий Козловский впервые станет отцом. Певец тщательно скрывает свою жену. Однако в сети поклонники предполагают, кто ею стал.

Related video

39-летний Виталий Козловский вскоре станет отцом. Об этом в комментарии изданию Фокус сообщила менеджер певца Юлия Бакуменко.

В частности, сегодня, 22 марта, певец презентовал новую песню и видеоработу к ней под названием "Рубеж". В клипе певец впервые показал свою жену, которая, как оказалось, беременна и ждет первенца.

"Единственное, что война не может у нас забрать — это вера, любовь к родным, желание жить и продолжать свой род", — сказал Козловский

По словам певца, песня имеет символическое название и происхождение. В частности, он отмечает, что она олицетворяет границу между гражданской и военной жизнью, и конечно изменения в личной жизни, которые произошли в его жизни. Эта песня символически попала к артисту летом 2023 года, как раз тогда, когда певцу вручили повестку и мобилизовали в армию. Он записал ее за день до поездки на Донбасс, где служил в артиллерии. Возможность снять видео появилась только сейчас, когда Виталия перевели служить в Киев.

Читайте также: "Звездный статус сыграл против него": побратим Виталия Козловского рассказал всю правду о его службе в армии

Виталий Козловский с беременной женой Фото: Фото от менеджера

В видеоработе лицо певца на глазах у зрителей стареет. Таким образом режиссеры показали аллегорию времени. В видеоработе также можно увидеть девушку, которая играет роль жены певца, а уже в конце клипа режиссеры показывают округлый животик настоящей жены певца и их руки на которых одеты кольца.

Пока артист старается держать интригу и не раскрывает имя своей избранницы. Однако, в обществе ходят слухи, что ею стала 36-летняя Юлия Бакуменко, которая является пиарщицей певца. Уже впоследствии пиарщица Юлии Бакуменко ответила, жена ли она Виталия Козловского.

Стоит отметить, что Виталий Козловский тайно женился и лишь в начале марта, в свой День рождения, признался, что больше не холостяк. Даже родные не знали, что певец официально зарегистрировал отношения, он написал о женитьбе в семейном чате.