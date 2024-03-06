Кто она, вероятная жена Виталия Козловского. Все, что известно о Юлии Бакуменко (фото)

Виталий Козловский публично не афишировал свои отношения, однако еще с 2020 года поклонники заподозрили, кто может быть его вероятной избранницей.

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39-летний певец Виталий Козловский в свой день рождения сегодня, 6 марта, шокировал поклонниц новостью о своей женитьбе. Как оказалось, певец тайно женился. Как заявил Козловский в интервью ЖВЛ, это было спонтанное предложение после которого он сразу взял свою избранницу и повел в РАЦ. Когда именно состоялась роспись артист не уточнил, равно как и имя своей избранницы.

"На все свое время. Она у меня сознательная очень и от души. А все, что от души, оно искреннее, оно надолго. Я верю в это", — так Виталий описал свою новоиспеченную жену.

У себя не странице в инстаграм Виталий также опубликовал фото с рукой возлюбленной, где виднеются обручальные кольца на их руках. Таким образом артист признался о смене статуса холостяка на женатого мужчину перед своими поклонниками.

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Конечно после этой новости поклонники сразу же начали предполагать, кто именно мог покорить сердце певца, что даже дошло все до женитьбы. И как оказалось по большинству версий, его женой, вероятно, стала 36-летняя Юлия Бакуменко, которая уже много лет является пиарщицей певца.

В частности слухи о романе Виталия и Юлии начали распространяться в сети еще в 2020 году. Подтверждением этого поклонники считали совместные и иногда откровенные фото пары на странице в инстаграм Юлии. В частности, еще до войны пара вместе ездила на отдых, посещали праздники звездных друзей и просто везде бывали вместе. Конечно, публично пара не объявляла об отношениях, однако поклонники все же подозревают, что между ними что-то есть.

Кто она жена Виталия Козловского?

Известно, что Юлия Бакуменко родом из Запорожья. Там девушка окончила гимназию №31. В 2005 году поступила на учебу в КПУ(Классический приватный университет), где изучала журналистику. По информации на странице в Фейсбук в 2012 году, когда ей было 24 года, начала работать вместе с Виталием Козловским, с которым работает и по сей день.

Напомним, ранее мы также писали, что Виталий Козловский публично грубо отозвался об Игоре Кондратюке. Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Козловский признался, где служит и рассказал, как едва не погиб.