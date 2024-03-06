Хто вона, ймовірна дружина Віталія Козловського. Все, що відомо про Юлію Бакуменко (фото)

Віталій Козловський публічно не афішував свої стосунки, однак ще з 2020 року шанувальники запідозрили, хто може бути його ймовірною обраницею.

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39-річний співак Віталій Козловський у свій день народження сьогодні, 6 березня, шокував шанувальниць новиною про своє одруження. Як виявилося, співак таємно одружився. Як заявив Козловський в інтерв’ю ЖВЛ, це була спонтанна пропозиція після якої він одразу взяв свою обраницю і повів до РАЦа. Коли саме відбувся розпис артист не уточнив, так само як і ім’я своєї обраниці.

"На все свій час. Вона в мене свідома дуже і від душі. А все, що від душі, воно щире, воно надовго. Я вірю в це", — так Віталій описав свою новоспечену дружину.

У себе не сторінці в інстаграм Віталій також опублікував фото з рукою коханої, де видніються обручки на їх руках. Таким чином артист зізнався про зміну статусу холостяка на одруженого чоловіка перед своїми шанувальниками.

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Звісно після цієї новини шанувальники одразу ж почали припускати, хто саме міг підкорити серце співака, що навіть дійшло все до одруження. І як виявилося з більшості версій, його дружиною, ймовірно, стала 36-річна Юлія Бакуменко, яка вже багато років є піарницею співака.

Зокрема чутки про роман Віталія та Юлії почали ширитися в мережі ще у 2020 році. Підтвердженням цього шанувальники вважали спільні та інколи відверті фото пари на сторінці в інстаграм Юлії. Зокрема, ще до війни пара разом їздила на відпочинок, відвідували свята зіркових друзів і просто скрізь бували разом. Звісно, публічно пара не оголошувала про стосунки, однак шанувальники все ж підозрюють, що між ними щось є.

Хто вона дружина Віталія Козловського?

Відомо, що Юлія Бакуменко родом із Запоріжжя. Там дівчина закінчила гімназію №31. У 2005 році вступила на навчання в КПУ (Класичний приватний університет), де вивчала журналістику. За інформацією на сторінці в Фейсбук у 2012 році, коли їй було 24 роки, почала працювати разом з Віталієм Козловським, з яким працює і до сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що Віталій Козловський публічно грубо відгукнувся про Ігоря Кондратюка. Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський зізнався, де служить і розповів, як ледь не загинув.