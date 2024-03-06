Віталій Козловський одружився і показав фото з обручками

Ім'я своєї обраниці український співак не назвав. Однак подякував всесвіту за зустріч із цією жінкою.

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Український співак Віталій Козловський, який зараз виконує бойові завдання в лавах ЗСУ, одружився. Фотографію з обручками Козловський опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у вівторок, 6 березня.

На знімку Віталій, одягнений у військову форму, надягає на руку дівчини, обличчя якої камера не зняла, обручку зі вставками з блискучих каменів. Зазначимо, що для публікації фотографії співак вибрав свій день народження.

"Сьогодні мені 39. Минув рік, який перевернув моє життя. Коли опиняєшся за крок до смерті, цінності змінюються полярно — хочеться поспішати жити, поспішати любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими і найважливіше не відкладати на потім. Скажу всесвіту тільки одне: Дякую", — написав Козловський у публікації.

Ім'я своєї обраниці співак у публікації не написав. Також він не вказав її сторінку в соцмережі, як цього можна було очікувати.

Віталій Козловський опублікував фото, на якому він надів на палець дівчини каблучку Фото: Віталій Козловський

Користувачі тепло сприйняли новину про зміну сімейного статусу співака і привітали його з одруженням:

Ну чому я так рада, ніби це зі мною одружився Козловський?

Щоб усе потрібне вдавалося! Будьте щасливі, сім'я — це міць!

Вітаю! Ви заслуговуєте бути щасливим.

Вітасику, друже!!! Обожнюю вас усім серцем і вітаю!

Діточок вам, як на небі зірочок.

Клас!!!! Мої вітання!!! Будьте щасливі, мої дорогі люди.

Нагадаємо, 4 березня ЗМІ написали про те, що Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Уперше про те, що в неї нові стосунки після розставання з Романом Полянським Гросу натякнула восени 2023 року. Тоді у своєму фотоблозі вона виклала романтичні сторіс із невідомим чоловіком.

Також ми писали про те, що Віталій Козловський показав кадри з фронту і розповів, як змінився. Співак розмістив фото і відео, в яких показує свій побут на фронті, а також поїздки на бойові завдання. Так, на одному з фото Козловського зняли в бліндажі.