Віталія Козловського помітили на прогулянці в столиці - у цивільній формі

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38-річного співака Віталія Козловського, якого влітку мобілізували до лав Збройних сил Україні, помітили на прогулянці в столиці у компанії подружок. Спільні світлини з артистом опублікувала у себе на сторінці Ніла Максимчук.

"Мої друзі. Завжди вам рада. Люблю", — підписала фото Ніла.

На знімку жінка в компанії менеджера Віталія Козловського Юлія Бакуменко і відповідно сам Віталій Козловський. На фото легко можна розгледіти в що одягнений співак — чорну куртку та чорну кепку. Неозброєним оком помітно, що це цивільний одяг і далеко не військова форма. На знімку також помітно щасливе та усміхнене обличчя Козловського.

Це фото з’явилося на тлі чуток того, що Віталій Козловський вже не служить в ЗСУ. Першим про це заговорив Ігор Кондратюк, який заявляє, що вже три місяці не отримує виплат від співака. Кошти продюсеру находять через виконавчу службу у розмірі 20%. Цю суму призначив для виплати суд, через незаконне використання Козловським пісень, які по документам належать Ігорю Кондратюку.

Де саме зараз Віталій Козловський не відомо, але вочевидь співак мав вихідний, або відпустку, яку використав для зустрічі з подругами. Співак вже тривалий час не виходить на зв’язок і жодним чином не коментує свою службу в лавах ЗСУ. Де саме зараз Козловський проходить військову службу також невідомо.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк запідозрив, що Віталій Козловський більше не служить в армії. Віталій Козловський відповів на закиди Кондратюка, що він більше не служить в армії.