Ігор Кондратюк запідозрив, що Віталій Козловський більше не служить в армії

Колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк повідомив, що більше не отримує виплат від співака та припустив, що той більше не служить в ЗСУ. Кондратюк натякнув, що Козловський, ймовірно, більше не служить в армії, однак куди він подівся він не знає.

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Про те, що вже 3 місяці продюсер не отримує кошти, які суд зобовʼязав стягувати з офіційних надходження Віталія Козловського, він розповів в інтервʼю OBOZ.UA.

Відомо, що між Ігорем Кондратюком та Козловським триває багаторічний конфлікт довжиною понад 10 років. Причиною цьому став розрив співпраці співака з продюсером та незаконне використання Козловським пісень, які по праву належать Кондратюку. У результаті Кондратюк подав до суду на Козловського. Суд визнав співака винним та призначив суму компенсації, яку він має повернути Кондратюку.

Коли Віталій Козловський влітку 2023 року пішов служити до Нацгвардії України конфлікт між продюсером та співаком знову розгорівся. Причиною цьому стало те, що Козловський заявив, що Кондратюк забирає всю його зарплату в армії. Тоді суспільство агресивно накинулося на продюсера. Однак, як зʼясувалося згодом, згідно з судовим рішенням з зарплати Віталія Козловського в Нацгвардії вираховували лише 20%.

Як розповів Кондратюк, виплати від Козловського почали приходити у серпні 2023 року і тривали рівно три місяці. Останнє стягнення з зарплатні Козловського було в жовтні 2023. Саме у цей період Козловський повідомив, що більше не служить в Національній гвардії і перейшов до ЗСУ, однак не уточнив куди саме.

Нині Ігор Кондратюк не отримує жодних виплат від Козловського, тому він припускає, що співак більше не служить в армії. Ба більше, продюсер наголошує, що Козловський просто "щезнув".

" І мені просто цікаво: де зараз Віталій Козловський? Судячи з того, що не приходить ніяких виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми з законом? Ні. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув", – заявив Кондратюк.

Крім цього, Кондратюк наголосив, що конфлікт між ним та співаком досі триває, однак він нічого не забирає у Козловського. Рішення про стягнення грошей прийняв суд. Тому все відбувається законно.

Сам же Віталій Козловський вже тривалий час не виходить на звʼязок до своїх шанувальників. Останньою його звісткою було те, що він змінив місце служби, однак не за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський показав бліндаж і розповів про службу в ЗСУ. Також Віталій Козловський поділився відео посвяти в артилеристи.