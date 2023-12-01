Віталій Козловський розсекретив, куди перевівся служити

Співак зізнався, що не планує ховатися від своїх обов'язків

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38-річний український співак Віталій Козловський, який був мобілізований до лав ЗСУ влітку цього року, зізнався, де зараз проходить військову службу. Подробиці співак розповів в ефірі радіо Армія FM.

Козловський зізнався, що зараз приділяє більше часу військовій службі ніж музиці.

Також співак розсекретив, де зараз проходить службу.

За словами Козловського, раніше в складі Нацгвардії він знаходився в Донецькій області. Однак віднедавна він служить при військовій частині у Києві і досі є військовослужбовцем ЗСУ.

Про те, яку саме посаду займає в армії співак не розповів, оскільки заявив, що це є військовою таємницею.

Також співак уточнив, що перевели його з Нацгвардії не за власним бажанням. Запит на переведення зробила військова частина в якій наразі служить Козловський.

Віталій також розповів, чому все-таки прийняв рішення йти в армію. За його словами, коли він отримав повістку, то не мав жодних сумнівів, що піде на фронт. Співак вважає неправильним ховатися, коли в країні йде війна.

Козловський наголосив, що має багато впливових знайомих, які могли б допомогти "відкосити", але він цього не хотів.

Віталій Козловський влітку цього року став військовослужбовцем Нацгвардії, а на початку вересня перейшов до лав Збройних Сил України.

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський розповів, чому Кондратюк забирає його військову зарплату.