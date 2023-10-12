Віталій Козловський розповів, чому Кондратюк забирає його військову зарплату: що відомо

За словами співака Віталія Козловського, він вже сплатив 1 мільйон гривень боргу.

Related video

Український співак Віталій Козловський, який наразі є військовослужбовцем, підтвердив інформацію, яку оприлюднив відомий музичний продюсер Вадим Лисиця про те, що Ігор Кондратюк забирає частину його військової зарплати. Він розповів у дописі на своїй сторінці в Instagram, як з’явився борг.

"Суди і виконавчі провадження з колишнім продюсером тривають понад 10 років. Ці суди — НЕ наслідок порушення якогось контракту. НЕ наслідок того, що я був винен гроші або в мене їх вклали, а я не повернув. Я пішов, не будучи винним ні копійки", — зазначив Козловський.

За його словами, борги, які він зараз віддає виникли вже після припинення співпраці з Кондратюком.

Коли на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам багатотисячної публіки, яка цих пісень чекала. Права на них, як не дивно, належали продюсеру", — розповів Віталій.

Він пригадав,що під час співпраці, на довірі підписував будь-які папери: "Твоя справа співати. Документи це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось". От я і був впевнений, що порозуміємось".

Віталій Козловський заявив, що не раз пропонував зустрітись, обговорити і знайти рішення, але від зустрічей Кондратюк категорично відмовлявся. Проти нього були подані судові позови за порушення авторських прав

Козловський також розповів, скільки грошей він заборгував і скільки вже виплатив колишньому продюсеру.

"Вже 1 мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще 2 мільйони. Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень", — написав співак.

Він повідомив, що проти нього існує декілька проваджень, тому з зарплати майже нічого не залишається.

"Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю (всі скріни цих стягнень я маю)", — зазначив захисник.

Козловський додав, що звертався до колишнього свого продюсера з проханням призупинити стягнення під час служби в ЗСУ, але той відмовив.

"Співчуття мені не треба, бо історія не про це. Якщо суд постановив, що я їх маю сплатити — я буду сплачувати", — наголосив співак.

Нагадаємо, 9 жовтня Фокус писав, що Віталій Козловський опублікував відео з побратимами на передовій. За словами Віталія Козловського, дощ на фронті має свої переваги, адже ворог у негоду не запускає свої безпілотники.