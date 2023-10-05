Вадим Лисиця заявив, що Кондратюк забирає собі частину військової зарплати Віталія Козловського

Вадим Лисиця розповів, що нещодавно зустрівся з українським співаком, а наразі військовослужбовцем ЗСУ, Віталієм Козловським.

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Відомий музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, що нещодавно бачився з українським співаком, а нині військовослужбовцем четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Віталієм Козловським. Про це він написав на сторінці у Facebook.

Лисиця поділився фото зі співаком і заявив, що дізнався про те, що продюсер Ігор Кондратюк нібито забирає собі частину військової зарплати співака Козловського, який зараз захищає Україну.

"До мене нещодавно прийшов справжній боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього я потім дізнався, що частку військової зарплати, яку отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк", — написав Лисиця.

За його словами, він був у схожій ситуації, тому розуміє природу відносин, що склалися.

"...але цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь — "це кринж". Цікаво, що відповість Ігор Васильович?", — написав продюсер Вадим Лисиця.

Пізніше він додав, що продюсер Ігор Кондратюк відповів на його пост: "Ігор Васильович в особистих прямо мені вказав, що у мене немає розуму, що мені здається трохи дитячим садком. Чекаємо його публічних думок".

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що український співак Віталій Козловський показав відео посвяти в артилеристи.

Раніше Козловський опублікував пост, у якому зізнався, що сумує за сценою.