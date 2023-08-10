Віталій Козловський зізнався, що сумує за сценою (фото)

Музикант показав нове фото з фронту.

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38-річний український співак Віталій Козловський поділився новим знімком з фронту.

На фото артист постав з цигаркою в руках та одягнений у військову форму. Біля Віталія лежала каска.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по іншому не можу. Хоча, дуууже сумую за своїми та за сценою…" — зізнався музикант, який влітку 2023 отримав повістку та вступив до лав української армії.

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Віталій Козловський

У коментарях українські знаменитості висловили свою підтримку та вдячність Віталію.

"Боже Віталік! Я в шоці! Бережи себе друже!!! Обовʼязково вцілій!!! Пишаюся , молюся! Будуть концерти! Щей які! Люблю❤️", — написала співачка Ольга Полякова.

"Наш захисник! Наша гордість", — зазначила акторка Ольга Сумська.

"❤️бережи себе і дякую❤️", — приєдналася співачка Ольга Цибульська.

Музикант час від часу показує своє життя на фронті, зокрема поділився відео, як складав присягу на вірність народу України.

Віталій Козловський

Нагадаємо, Віталій Козловський отримав повістку та вступив до лав армії.

Також Фокус писав про присягу Віталія Козловського на вірність Україні.