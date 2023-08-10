Виталий Козловский признался, что скучает по сцене (фото)

Музыкант показал новое фото с фронта.

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38-летний украинский певец Виталий Козловский поделился новым снимком с фронта.

На фото артист предстал с сигаретой в руках и одетый в военную форму. Возле Виталия лежала каска.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня по другому не могу. Хотя, ооочень скучаю по своим и по сцене..." — признался музыкант, который летом 2023 получил повестку и вступил в ряды украинской армии.

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Виталий Козловский

В комментариях украинские знаменитости выразили свою поддержку и благодарность Виталию.

"Боже Виталик! Я в шоке! Береги себя друг!!! Обязательно уцелей!!! Горжусь, молюсь! Будут концерты! Еще какие! Люблю❤️", — написала певица Ольга Полякова.

"Наш защитник! Наша гордость", — отметила актриса Ольга Сумская.

"❤️береги себя и спасибо❤️", — присоединилась певица Ольга Цибульская.

Музыкант время от времени показывает свою жизнь на фронте, в частности, поделился видео, как принимал присягу на верность народу Украины.

Виталий Козловский

Напомним, Виталий Козловский получил повестку и вступил в ряды армии.

Также Фокус писал о присяге Виталия Козловского на верность Украине.