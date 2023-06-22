"Новый этап": певец Виталий Козловский вступил в ряды армии (видео)

Артист показал свой военный билет и жетон, который на сленге называют "смертником".

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38-летний украинский певец Виталий Козловский вступил в ряды армии. Своими эмоциями и мыслями Заслуженный артист Украины поделился в Instagram.

Козловский, который в июне 2023 получил повестку, отправился воевать, сменив микрофон в руках на настоящее оружие, по его словам. Сейчас он проходит обучение в Киевской области. Певец уже показал своим поклонникам военную форму, каску, бронежилет и жетон, который военные называют "смертником".

"Делаю свои последние шаги как гражданский. Дальше моя жизнь изменится. Сказать, что я не переживаю — это ничего не сказать. Но в моей жизни наступает новый этап", — признался артист.

Виталий Козловский

"Я официально стал военным, ведь имею свой военный билет — не знаю, радоваться этому или плакать", — добавил Виталий.

Виталий Козловский

По его словам, для певца является честью служить с военными, которые удержали Киев в начале полномасштабного вторжения.

"Что вам сказать, друзья. Казачок слово держит, получил повестку — пошел в армию. Дали АК и отправили на полигон (даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось)", — написал пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский, намекнув, что Виталий Козловский вступил в ряды их подразделения.

Виталий Козловский Фото: Instagram/vkozlovskiy

Напомним, 13 июня 2023 года Виталию Козловскому вручили повестку.

Также Фокус писал об украинских артистах, которые еще в начале полномасштабного вторжения взяли оружие в руки.