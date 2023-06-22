"Новий етап": співак Віталій Козловський вступив до лав армії (відео)
Артист показав свій військовий квиток та жетон, який сленгом називають "смертником".
38-річний український співак Віталій Козловський вступив до лав армії. Своїми емоціями та думками Заслужений артист України поділився в Instagram.
Козловський, який у червні 2023 отримав повістку, відправився воювати, змінивши мікрофон у руках на справжню зброю, за його словами. Наразі він проходить навчання в Київській області. Співак уже показав своїм прихильникам військову форму, каску, бронежилет та жетон, який військові називають "смертником".
"Роблю свої останні кроки як цивільний. Далі моє життя зміниться. Сказати, що я не переживаю — це нічого не сказати. Але в моєму житті настає новий етап", — зізнався артист.
"Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток — не знаю, радіти цьому чи плакати", — додав Віталій.
За його словами, для співака є честю служити з військовими, які втримали Київ на початку повномасштабного вторгнення.
"Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку — пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга в Нацгвардію знімать не довелося)", — написав пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитін Старський, натякнувши, що Віталій Козловський вступив до лав їхнього підрозділу.
Нагадаємо, 13 червня 2023 року Віталію Козловському вручили повістку.
Також Фокус писав про українських артистів, які ще на початку повномасштабного вторгнення взяли зброю до рук.