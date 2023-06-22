"Новий етап": співак Віталій Козловський вступив до лав армії (відео)

Артист показав свій військовий квиток та жетон, який сленгом називають "смертником".

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38-річний український співак Віталій Козловський вступив до лав армії. Своїми емоціями та думками Заслужений артист України поділився в Instagram.

Козловський, який у червні 2023 отримав повістку, відправився воювати, змінивши мікрофон у руках на справжню зброю, за його словами. Наразі він проходить навчання в Київській області. Співак уже показав своїм прихильникам військову форму, каску, бронежилет та жетон, який військові називають "смертником".

"Роблю свої останні кроки як цивільний. Далі моє життя зміниться. Сказати, що я не переживаю — це нічого не сказати. Але в моєму житті настає новий етап", — зізнався артист.

Віталій Козловський

"Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток — не знаю, радіти цьому чи плакати", — додав Віталій.

Віталій Козловський

За його словами, для співака є честю служити з військовими, які втримали Київ на початку повномасштабного вторгнення.

"Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку — пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга в Нацгвардію знімать не довелося)", — написав пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитін Старський, натякнувши, що Віталій Козловський вступив до лав їхнього підрозділу.

Віталій Козловський Фото: Instagram/vkozlovskiy

Нагадаємо, 13 червня 2023 року Віталію Козловському вручили повістку.

Також Фокус писав про українських артистів, які ще на початку повномасштабного вторгнення взяли зброю до рук.