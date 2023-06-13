Може вирушити на фронт: Віталій Козловський отримав повістку та піде до ЗСУ (фото)

Як розповіла менеджерка артиста Юлія Бакуменко, йому вручили мобілізаційну повістку, а тому незабаром Козловський вирушить до військової частини.

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Відомий український співак Віталій Козловський отримав повістку та вирушив до армії. Про це він написав у себе в Instagram

"Ось і до мене прийшла повістка", — написав він.

Віталій Козловський отримав повістку Фото: Instagram/vkozlovskiy

Як розповіла менеджерка виконавця Юлія Бакуменко у коментарі сайту KP.UA, Козловський пройшов медичну комісію. Незабаром він вирушить до військової частини.

"Це вже мобілізаційна повістка, вручена після ВЛК, з подальшим викликом у військову частину", — сказала вона.

Нагадаємо, що 11 червня стало відомо, що у Рівному вручили повістку 8-річній дитині. Обурена мати поділилася, що представники ТЦК вручили повістку її дитині, яка була вдома сама. У центрі пояснили, що працівник записав на повістці свій номер, щоб зв'язатися із батьком сім'ї.

Крім того, 5 червня юрист пояснив, чи можуть видати повістку та мобілізувати студента. Експерт Владислав Юрчак сказав, що право на відстрочку не дає "імунітет" від отримання повістки. Студентам все одно необхідно прийти до ТЦК, щоб уточнити дані та надати довідку про навчання.