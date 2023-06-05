Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи можуть видати повістку та мобілізувати студента

Право на відстрочку не надає "імунітет" від отримання повістки. Студентам все одно необхідно прийти до ТЦК, аби уточнити дані та надати довідку про навчання.

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Студенти, аспіранти та докторанти мають відстрочку від мобілізації в Україні та можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Про це розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак, як передали журналісти "24 каналу".

Чи можуть призвати тих, хто навчається у вишах?

За словами правозахисника, мобілізувати студентів не можна — вони мають відстрочку та можуть піти до війська тільки за власним бажанням. Це стосується також аспірантів та докторантів.

Для того, щоб стати добровольцем, студент має завітати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і написати відповідну заяву. Тоді особа, що навчається у виші, зможе мобілізуватись або укласти контракт зі ЗСУ. Юрчак наголосив, що ніхто не може заборонити людині встати на захист своєї країни.

Чи можуть студентам видавати повістки?

Однак право на відстрочку від мобілізації не надає "імунітет" від отримання повістки. Адвокат пояснив, що в такому разі студент має прийти до ТЦК та СП, уточнити дані, надати довідку про навчання та написати заяву про відстрочку. Юрчак зазначив, що зазвичай необхідно також пройти військово-лікарську комісію.

Юрист підкреслив, що під час вступу до магістратури, аспірантури або докторантури чоловіки тимчасово втрачають право на відстрочку та можуть отримати повістку. Йдеться про період, коли особа перебуває у статусі абітурієнта та ще не зарахована до вишу.

У ЗМІ нагадали, що відстрочку отримують студенти тільки денної або дуальної форми навчання. На тих, хто навчається заочно, вона не поширюється.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін поділився порадами, як правильно з’явитися у ТЦК та СП, пройти ВЛК та подати документи на відстрочку.

Також Фокус поспілкувався з адвокатом Дмитром Матвійчуком щодо дій мобілізованих громадян, яких без навичок та знань відправляють на передову.