Мобилизация в Украине: юрист объяснил, могут ли выдать повестку и мобилизовать студента

Право на отсрочку не дает "иммунитет" от получения повестки. Студентам все равно необходимо прийти в ТЦК, чтобы уточнить данные и предоставить справку об обучении.

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Студенты, аспиранты и докторанты имеют отсрочку от мобилизации в Украине и могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Об этом рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, как передали журналисты "24 канала".

Могут ли призывать тех, кто учится в вузах?

По словам правозащитника, мобилизовать студентов нельзя — они имеют отсрочку и могут пойти в армию только по собственному желанию. Это касается также аспирантов и докторантов.

Для того, чтобы стать добровольцем, студент должен посетить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки и написать соответствующее заявление. Тогда лицо, обучающееся в вузе, сможет мобилизоваться или заключить контракт с ВСУ. Юрчак подчеркнул, что никто не может запретить человеку встать на защиту своей страны.

Могут ли студентам выдавать повестки?

Однако право на отсрочку от мобилизации не дает "иммунитет" от получения повестки. Адвокат объяснил, что в таком случае студент должен прийти в ТЦК и СП, уточнить данные, предоставить справку об обучении и написать заявление об отсрочке. Юрчак отметил, что обычно необходимо также пройти военно-врачебную комиссию.

Юрист подчеркнул, что при поступлении в магистратуру, аспирантуру или докторантуру мужчины временно теряют право на отсрочку и могут получить повестку. Речь идет о периоде, когда лицо находится в статусе абитуриента и еще не причислено к вузу.

В СМИ напомнили, что отсрочку получают студенты только дневной или дуальной формы обучения. На обучающихся заочно она не распространяется.

Напомним, адвокат Роман Симутин поделился советами, как правильно явиться в ТЦК и СП, пройти ВВК и подать документы на отсрочку.

Также Фокус пообщался с адвокатом Дмитрием Матвийчуком по поводу действий мобилизованных граждан, которых без навыков и знаний отправляют на передовую.