"Ніколи не зрадити": співак Віталій Козловський присягнув на вірність Україні (відео)

Артист розповів, що закінчив військову підготовку та найближчим часом вирушить на фронт.

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38-річний український співак Віталій Козловський завершив проходження програми бойової підготовки на полігоні в Київській області й склав присягу на вірність Україні. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував відео, де складає присягу.

"Військову присягу — склав. Присягаю ніколи не зрадити український народ", — співак підписав публікацію в соцмережі.

Співак Віталій Козловський склав присягу

Зокрема, на відео видно, як артист Віталій Козловський, одягнений у форму Збройних сил України, присягнув не зрадити Батьківщину. Також у ролику співак показав, як священник благословив Козловського та його побратимів.

Зі свого боку, під публікацією фанати і друзі підтримали Віталія Козловського та побажали йому успіху.

"Пишаюся тобою. Сльози гордості на очах", — прокоментувала українська співачка Світлана Тарабарова.

Коментарі під публікацією Віталія Козловського в Instagram

Нагадаємо, 13 червня 2023 року Віталію Козловському вручили повістку. Тоді ж він вступив до лав Збройних сил України. Пізніше він проходив військове навчання в Київській області. Зокрема, співак показав своїм прихильникам військову форму, каску, бронежилет і жетон, який військові називають "смертником".

Також Фокус писав про українських артистів, які ще на початку повномасштабного вторгнення взяли зброю до рук.