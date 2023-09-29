"Миші бігають": Віталій Козловський показав бліндаж і розповів про службу в ЗСУ

Віталік поскаржився, що мучиться від алергії, але захопився красивим світанком і тихим ранком без вибухів.

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Український співак Віталій Козловський, який влітку цього року став військовослужбовцем Нацгвардії, продовжує ділитися в соцмережах роликами, розповідаючи про життя на фронті. Цього разу він розповів, що живе з побратимами в бліндажі, показав сам бліндаж і трохи розповів в Instagram про життя на передовій.

Козловський нещодавно показав посвяту в артилеристи, а тепер зняв ролик, або як він його назвав "румтур", зізнавшись, що знімав для рідних, але вирішив опублікувати відео, щоб показати справжні умови життя українських військових.

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Румтур Козловського по бліндажу

"Щоб люди не забували, якою ціною, і невтомно допомагали донатами тим, кому довіряють", — додав він.

Співак філософськи зазначив, що не так собі уявляв своє життя, але сказав, що намагається зберігати позитивний настрій.

"Ось це місце, де зберігаються наші продукти, ось де ми живемо, відпочиваємо... з мишками, які по нас бігають. Не так я собі уявляв життя, що склалося", — сказав Козловський, показуючи невеличкий бліндаж із посудом і запасами провізії, а також великий бліндаж зі спальними мішками, де якраз спав один із його побратимів.

Він зазначив, що оскільки зараз перебуває на природі, у нього раптово почалася алергія. АЛЕ зате ранок, коли він знімав відео, видався тихим і спокійним.

"Світанок. Вам не чудово? А мені прекрасно. Зараз будь-яка дрібниця здається прекрасною. Чому? Тому що сьогодні, наприклад, ранок дуже тихий, немає вибухів. Це рідкість тут", — співак сказав, що таке затишшя має непокоїти, бо зазвичай це затишшя перед бурею.

Віталій Козловський на передовій

"Що буде далі — незрозуміло. Ну, але ми на позитиві", — резюмував співак. Співачка Оля Полякова однією з перших залишила коментар, зазначивши, що "ці умови — це жах!".

Нагадаємо, у червні Віталій Козловський отримав повістку, після чого вирушив на військові навчання, і вже незабаром склав присягу. Артист став військовослужбовцем Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". Нещодавно він показав посвяту в артилеристи.