Актор серіалу "Коли ти вдома" після скандального розлучення одружується вдруге

Відомий актор Костянтин Войтенку після скандального розлучення з першою дружиною повідомив, що вдруге планує одружитися.

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35-річний український актор Костянтин Войтенко, відомий ролями у комедійному серіалі "Коли ти вдома" та "Будиночок на щастя" після скандального розлучення з першою дружиною, вдруге одружується. Радісною звісткою про освідчення коханого поділилася обраниця Костянтина, дизайнерка Наталія Камінська опублікувавши підбірку щасливих фото.

Для пропозиції руки та серця своїй молодій обраниці Костянтин вирішив обрати романтичну дату і зробив це вчора, 14 лютого, у Всесвітній День закоханих. Для романтичної пропозиції актор обрав один із ресторанів в’єтнамської кухні у столиці під назвою NĂM.

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Серію фотографій з дня освідчення дівчина підписала коротко: "Я сказала, Так".

Звісно до привітань приєдналися усіх підписники зі сторінки дівчини: "Ааааааа! Вітаю вітаю )))як ти говорила )))історія схожа )", "Юхуууууууууууу!!!!!! Вітаємо !!!!", "Натаааааашка мої вітання", "Я дуже щиро рада за вас! вічного кохання вам! І нікого не слухайте!", "Божееее, вітаю, такі коти. Будьте щасливими!!!", "Бажаю щастя неземного, Кохання щирого, міцного", "Яка гарна новина! Вітаю!", "Клас! Нехай все буде у вас…", "Супер! Вітаю Вас з Костіком", "Вітаємо!!!! У такий романтичний день, таке свято. Любові та злагоди Вам!!!", "Я б теж сказав так. Він прикольний".

Варто відзначити, що Костянтин Войтенко вже був одружений. У 2015 році його обраницею стала українська акторка та танцівниця Валентина Марініна. Однак, шлюб протривав всього сім років і закінчився скандальним розлученням. Колишня дружина актора заявила про те, що він її бив та знущався над нею. Саме же Войтенко спростував ці чутки і запевнив, що колишня жінка просто намагається зруйнувати його кар’єру.

Відомо, що у шлюбі також народилася спільна донька Емілія, якій у 2024 році виповниться 8 років. Чи спілкується Костянтин з донькою наразі не відомо.

Нагадаємо, колишня дружина актора Костянтина Войтенка, яка звинуватила його в домашньому насильстві, розповіла про свій стан.