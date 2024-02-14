64-річний Сергій Тігіпко восьмий раз стане батьком

Related video

64-річний український політик та бізнесмен, а також один із найбагатших людей України за версією Форбс 2022 року Сергій Тігіпко у восьме готується стати батьком. Подробицями особистого життя політика поділилася його третя дружина Алла Зіневич.

Зокрема, Алла Зіневич розповіла, що вчетверте вагітна і вже незабаром малюк з'явиться на світ. Повідомити про радісну подію в сім’ї вона вирішила саме в День закоханих словами: "Всіх з Днем закоханих! Цінуйте один одного і нехай кохання сяє яскраво, даруючи щастя бо щастя є в кожному з нас. (В очікуванні дива)".

Проілюструвала радісну подію Алла відеороликом на якому вона одягнена в довгу білу сукню з великим бантом ззаду на шиї. Доповнила свій образ Зінкевич білими туфельками човниками. На руці дружина Тігіпко мала білий браслет, а на вухах довгі білі сережки. Для образу дружина бізнесмена вирішила зібрати волосся та випустити легкі локони попереду. Доповнила все Алла виразним макіяжем.

На відео також добре помітно округлий животик Алли. Кого саме чекає пара Алла не уточнила, так як і терміни вагітності.

Читайте також: Вагітна наречена Роберта Паттінсона вийшла на червону доріжку

Варто відзначити, що Сергій Тігіпко був тричі одружений. Від першого шлюбу з Наталією Тігіпко, з якою вони були одружені 23 роки, бізнесмен має доньку Ганну, які вже 39 років.

Від другого шлюбу з Вікторією Тігіпко, з якою екс-політик пробув 14 років у шлюбі, він має трьох дітей — Тимофій (2002), Анастасію (2005) та Леонтія (2008).

З Аллою Зінкевич, яка на 24 роки молодша за нього, Сергій Тігіпко у шлюбі з 2018 року. Спільно пара вже має трьох синів — Сергія (2011), Станіслава (2013) та Олександра (2016). Нині Алла в очікуванні четвертої дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Чмерковський зі сльозами на очах повідомив, що його дружина вагітна після 4 місяців після пологів. Крім цього фокус писав, що Елізабет Мосс, зірка "Оповіді служниці", вагітна первістком.