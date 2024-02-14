64-летний Сергей Тигипко восьмой раз станет отцом

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64-летний украинский политик и бизнесмен, а также один из самых богатых людей Украины по версии Форбс 2022 года Сергей Тигипко в восьмой раз готовится стать отцом. Подробностями личной жизни политика поделилась его третья жена Алла Зиневич.

В частности, Алла Зиневич рассказала, что в четвертый раз беременна и уже вскоре малыш появится на свет. Сообщить о радостном событии в семье она решила именно в День влюбленных словами: "Всех с Днем влюбленных! Цените друг друга и пусть любовь сияет ярко, даря счастье ибо счастье есть в каждом из нас. (В ожидании чуда)".

Проиллюстрировала радостное событие Алла видеороликом на котором она одета в длинное белое платье с большим бантом сзади на шее. Дополнила свой образ Зинкевич белыми туфельками лодочками. На руке жена Тигипко имела белый браслет, а на ушах длинные белые серьги. Для образа жена бизнесмена решила собрать волосы и выпустить легкие локоны впереди. Дополнила все Алла выразительным макияжем.

На видео также хорошо заметно округлившийся животик Аллы. Кого именно ждет пара Алла не уточнила, так как и сроки беременности.

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Стоит отметить, что Сергей Тигипко был трижды женат. От первого брака с Натальей Тигипко, с которой они были женаты 23 года, бизнесмен имеет дочь Анну, которым уже 39 лет.

От второго брака с Викторией Тигипко, с которой экс-политик пробыл 14 лет в браке, он имеет троих детей — Тимофей (2002), Анастасию (2005) и Леонтия (2008).

С Аллой Зинкевич, которая на 24 года моложе его, Сергей Тигипко в браке с 2018 года. Совместно пара уже имеет трех сыновей — Сергея (2011), Станислава (2013) и Александра (2016). Сейчас Алла в ожидании четвертого ребенка.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Чмерковский со слезами на глазах сообщил, что его жена беременна после 4 месяцев после родов. Кроме этого фокус писал, что Элизабет Мосс, звезда "Рассказа служанки", беременна первенцем.