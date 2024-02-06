Максим Чмерковский со слезами на глазах сообщил, что его жена беременна после 4 месяцев после родов

Максим Чмерковский поделился радостной вестью, что в 2024 году в третий раз станет отцом. Несмотря на то, что четыре месяца назад в семье хореографа родился сын, пара снова решилась на еще одного ребенка.

Related video

44-летний хореограф Максим Чмерковский, который четыре месяца назад стал отцом, сообщил, что его жена снова беременна. Радостной вестью о пополнении в семье пара сообщила на своих страницах в социальных сетях.

37-летняя австралийская и американская профессиональная танцовщица Пета Маргатройд в браке с хореографом с 2017 года. За это время у пары родилось двое сыновей. Старшему мальчику, по имени Гай, исполнилось шесть лет, младший Рио родился летом 2023 года. После родов Пети прошло всего четыре месяца, однако новоиспеченные родители очень счастливы известию о третьей беременности.

По словам танцовщицы, они уже в ожидании, когда их станет 5 в семье. Супруги считают это благословением, поскольку накануне им пришлось пройти сложный путь отцовства. Пета и Максим долго не могли забеременеть, после были случаи выкидыша и сейчас семья очень счастлива.

Танцовщица узнав о беременности решила оригинально сообщить об этом мужу, который как раз был в командировке. Пета позвонила Максу по одному из мессенджеров и начала рассказывать, что заболела, а потом показала тест на беременность. Макс сначала не поверил жене и переспросил, она серьезно? На что Пета ответила: да. Счастливая новость так растрогала Макса, что он расплакался.

Справка

Максим Чмерковский — известный американский танцор и хореограф, который имеет украинское происхождение. Он родился 17 января 1980 года в городе Одесса. В молодости Максим занимался различными видами спорта, включая футбол, гимнастику и теннис. Однако, его самой большой страстью стали танцы, которыми он начал заниматься в возрасте пяти лет.

В 1994 году, он переехал со своей семьей в США и поселился в Нью-Йорке. Там он продолжил свою танцевальную карьеру и обучался в различных школах танца, таких как "The School of American Ballet" и "Juilliard School". Максим также тренировался с известными хореографами, работая над своими навыками и развивая свой уникальный стиль танца.

В 2005 году Максим стал известным во всем мире благодаря своему участию в популярном телевизионном шоу "Танцы со звездами" (Dancing with the Stars). Он стал одним из самых успешных танцоров в истории шоу, выиграв титул чемпиона дважды — в 2006 и 2014 годах.

Среди других достижений Максима стоит отметить его работу хореографом для различных музыкальных исполнителей, таких как Мадонна, Хью Джекман, и Себастьян Изамайор, а также его актерскую карьеру в кино и телевидении.

Максим Чмерковский — это не только талантливый танцор и хореограф, но и успешный предприниматель. Он основал собственную танцевальную компанию "Dance with Me Studios", которая имеет несколько филиалов по всей Америке.

В своей карьере, Максим Чмерковский заслужил много наград и признаний за свой вклад в мир танца. Он остается одним из самых успешных и влиятельных танцоров современности.

Напомним, ранее мы писали, что Элизабет Мосс, звезда "Рассказа служанки", беременна первенцем. Кроме этого, также стало известно, что бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна.