Бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна (фото, видео)

Дженна Деван и Стив Кази стали родителями первого общего ребенка в 2020 году. Теперь они ожидают рождения второго наследника.

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43-летняя американская актриса Дженна Деван беременна третьим ребенком. Об этом звезда драмы "Шаг вперед" объявила в Instagram.

Малыш станет вторым в союзе с ее женихом, 48-летним актером Стивом Кази.

Мама двоих детей опубликовала видео, на котором ее возлюбленный поет ей серенады, когда она принимает пенную ванну, прикрывая грудь руками.

"Подумайте, если я заставлю Стива Кази каждый вечер петь мне серенады, ребенок узнает его голос?" — подписала она ролик.

В трогательном видео актриса лежала в воде, а ее жених сидел на стуле возле ванны с гитарой.

Дженна Деван беременна в третий раз

Бывшая жена актера Ченнинга Татума также продемонстрировала свой заметно округлившийся живот в прозрачном черном платье, позируя для обложки "Romper".

Дженна Деван беременна в третий раз

Беременная знаменитость рассказала изданию, что она только что вошла во второй триместр и уже "снова чувствует себя живой".

В марте 2020 года они с Кази стали родителями первого общего ребенка — сына по имени Каллум.

Дженна Деван беременна в третий раз

А от Ченнинга Татума актриса воспитывает 10-летнюю дочь Эверли. Пара была в браке с 2009 по 2019 годы.

Напомним, Ченнинг Татум обручился с актрисой Зои Кравиц.

Также Фокус писал о том, как невеста Ченнинга Татума провела время с его дочкой.