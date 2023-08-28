Ченнинг Татум и Зои Кравиц провели время с дочерью актера (фото)

Десятилетняя Эверли — наследница Татума и его бывшей жены Дженны Деван.

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43-летний американский актер Ченнинг Татум и его девушка Зои Кравиц провели время с дочерью актера Эверли в Лос-Анджелесе в воскресенье, 27 августа 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Шаг вперед" был в сером худи и темных баскетбольных шортах, когда он остановился, чтобы проверить точку "Лимонад", которой управляли его 10-летняя дочь Эверли, которую называют Эви, и ее подруга Виктория. Юные предприниматели в этот жаркий день продавали сладкие напитки.

Татум воспитывает наследницу с бывшей женой Дженной Деван, с которой развелся в 2019 году.

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34-летняя певица, актриса и модель Зои Кравиц продемонстрировала свои подтянутые ноги в джинсовых шортах с отрезанным кроем. Звезда экрана была в зеленом худи, которое впоследствии сняла и осталась в сером топе.

Кравиц добавила к августовскому луку солнцезащитные очки и кепку. На ее ногах были черные балетки Mary Jane.

Эви тем временем была в ярко-розовой футболке, персиковых шортах и белых кроссовках. Она держала табличку, чтобы привлечь потенциальных клиентов при жаркой температуре.

Ченнинг Татум с дочерью Эверли

Зои и Ченнинг встречаются с 2021 года, но впервые познакомились еще в 2017, когда она предложила актеру сыграть главную роль в своем режиссерском дебюте.

Напомним, Ченнинг Татум и Зои Кравиц появились вместе на свадьбе друзей.

Также Фокус писал о воспитании Ченнингом Татумом единственной дочери.