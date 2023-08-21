Ченнинг Татум и Зои Кравиц посетили свадьбу друзей (фото)

Звездная пара появилась на церемонии бракосочетания Маргарет Куэлли и Джека Антонофф.

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43-летний американский актер Ченнинг Татум и 34-летняя Зои Кравиц посетили свадьбу Маргарет Куэлли и Джека Антонофф на острове Лонг-Бич. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара сначала прибыла на репетицию свадьбы вместе с Тейлор Свифт. На самой церемонии бракосочетания знаменитости также появились в компании артистки.

Дочь Лени Кравица была в черном платье с синим низом. Тем временем Ченниг выбрал для выхода образ в пастельных оттенках.

Тейлор Свифт примерила черный топ и юбку миди, добавив к аутфиту черную сумочку и каблуки.

Тейлор Свифт, Зои Кравиц и Ченнинг Татум

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На самой свадьбе Зои появилась также в черном платье и с красной сумкой. К образу она добавила черные солнцезащитные очки и продемонстрировала темные туфли.

43-летний Татум был в черной рубашке, брюках и светлом пиджаке.

Зои — подруга невесты, их видели вместе на прогулке в Нью-Йорке в мае 2023 года. Звезда "Бэтмена" также является близкой подругой Тейлор Свифт, автором ее песен Karma и Lavender Haze из альбома Midnights.

В 2022 году Зои также работала с Джеком Антонофф над своим первым сольным альбомом, рассказав ELLE: "Я чувствую себя уязвимой, и это немного страшно, но создание музыки делает меня счастливой".

Хотя Ченнинг никогда не работал с Маргарет ни над одной из своих главных ролей, он, судя по всему, друг ее и Джека благодаря их дружбе с Зои.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Напомним, бывшую жену Ченнинга Татума Дженну Деван заметили с ее сыном.

Также Фокус писал о свадебных платьях Маргарет Куэлли.