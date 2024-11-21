Линдси Лохан продемонстрировала элегантный образ в Нью-Йорке (фото)

Линдси Лохан в 2022 году вышла замуж за дубайского бизнесмена, а через год родила сына Луая. Актриса в последнее время возобновила свою карьеру в кино и чаще стала появляться на звездных мероприятиях.

Американская певица, актриса и модель Линдси Лохан 20 ноября в светлом пальто и длинном платье продемонстрировала стильный образ в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

38-летняя звезда реалити-шоу "Более яркая пятница", покорившая поклонников своим помолодевшим лицом, в элегантном наряде вышла в свет. Она была одета в кремовое двубортное пальто с золотыми пуговицами и длинное белое платье с цветочным принтом и расклешенной юбкой. Свой изысканный образ она дополнила коричневыми ботильонами на высоких каблуках, дизайнерскими солнцезащитными очками и подходящей сумочкой бежевого оттенка на короткой ручке. Светлые локоны Линдси уложила в свободные локоны с пробором набок и нанесла сияющий макияж, подчеркнув скулы персиковыми румянами, а на губы нанесла розовую помаду. Звезда "Чумовой пятницы" одарила всех улыбкой и, судя по всему, находилась в хорошем расположении духа, когда ее заметили в районе Хадсон-сквер в Нижнем Манхэттене.

Линдси Лохан в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Выход Лохан в свет состоялся всего за несколько дней до выхода ее рождественского фильма Netflix "Наш маленький секрет". В картине Лохан исполнила роль Эвери, женщины, которая узнает, что сестра ее парня встречается с ее бывшим возлюбленным, когда они сталкиваются лицом к лицу во время семейного праздника. Лохан играет вместе с легендой Бродвея Кристин Ченовет, Иэном Хардингом, Джуди Рейес, Тимом Медоузом, Кэти Бейкер, Джоном Рудницки и Джейком Бренненом. Премьера фильма запланирована на среду, 27 ноября.

Недавно, сообщалось, что Линдси Лохан в элегантном наряде появилась на показе Michael Kors.