Ліндсі Лохан продемонструвала елегантний образ у Нью-Йорку (фото)

Ліндсі Лохан 2022 року вийшла заміж за дубайського бізнесмена, а через рік народила сина Луая. Акторка останнім часом відновила свою кар'єру в кіно і частіше стала з'являтися на зіркових заходах.

Американська співачка, акторка і модель Ліндсі Лохан 20 листопада у світлому пальті та довгій сукні продемонструвала стильний образ у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

38-річна зірка реаліті-шоу "Яскравіша п'ятниця", яка підкорила шанувальників своїм помолоділим обличчям, в елегантному вбранні вийшла у світ. Вона була одягнена в кремове двобортне пальто із золотими ґудзиками і довгу білу сукню з квітковим принтом і розкльошеною спідницею. Свій вишуканий образ вона доповнила коричневими ботильйонами на високих підборах, дизайнерськими сонцезахисними окулярами і відповідною сумочкою бежевого відтінку на короткій ручці. Світлі локони Ліндсі уклала у вільні локони з проділом набік і нанесла сяючий макіяж, підкресливши вилиці персиковими рум'янами, а на губи нанесла рожеву помаду. Зірка "Чумової п'ятниці" обдарувала всіх посмішкою і, судячи з усього, перебувала в доброму гуморі, коли її помітили в районі Гадсон-сквер у Нижньому Мангеттені.

Ліндсі Лохан у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Вихід Лохан у світ відбувся всього за кілька днів до виходу її різдвяного фільму Netflix "Наш маленький секрет". У картині Логан виконала роль Евері, жінки, яка дізнається, що сестра її хлопця зустрічається з її колишнім коханим, коли вони стикаються віч-на-віч під час сімейного свята. Лохан грає разом із легендою Бродвею Крістін Ченовет, Іеном Гардінгом, Джуді Реєс, Тімом Медоузом, Кеті Бейкер, Джоном Рудніцкі та Джейком Бренненом. Прем'єра фільму запланована на середу, 27 листопада.

Нещодавно повідомлялося, що Ліндсі Лохан в елегантному вбранні з'явилася на показі Michael Kors.